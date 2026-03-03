Messi và quyền năng của một biểu tượng không tắt

Có những cầu thủ ghi bàn để hoàn tất một trận đấu. Lionel Messi ghi bàn để thay đổi số phận của nó.

Cú đúp từ ngoài vùng cấm của Messi Sáng 2/3, Lionel Messi tỏa sáng với cú đúp giúp Inter Miami hạ Orlando City 4-2 thuộc vòng 2 MLS 2026.

Ở vòng 2 MLS 2026, khi Inter Miami bị Orlando City dẫn 0-2 sau hiệp một, nhiều người nghĩ đến một cú sảy chân sớm. Nhưng rồi hiệp hai bắt đầu, và Messi bắt đầu phần việc quen thuộc: đưa đội bóng của mình trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Bóng đá luôn là trò chơi của khoảnh khắc. Và Messi, ở tuổi 38, vẫn là người kiểm soát khoảnh khắc ấy tốt hơn bất kỳ ai trên sân.

Cú sút xa gỡ hòa 2-2 không chỉ đẹp ở kỹ thuật, mà còn đúng ở thời điểm. Inter Miami khi đó cần một tia lửa để thay đổi nhịp trận đấu. Messi tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng và hiểm, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá. Tỷ số được san bằng, nhưng quan trọng hơn, thế trận được xoay chuyển.

Điều khiến Messi khác biệt không nằm ở số lần chạm bóng, mà ở việc anh chọn đúng thời điểm để tạo ảnh hưởng. Khi Orlando City còn chưa kịp ổn định sau bàn gỡ, Messi tiếp tục để lại dấu ấn bằng đường kiến tạo cho Telasco Segovia nâng tỷ số lên 3-2.

Một pha chuyển trạng thái nhanh, một quyết định gọn gàng và một đường chuyền chính xác. Inter Miami hoàn tất màn lội ngược dòng nhờ tư duy và bản năng của người đội trưởng thầm lặng.

Và rồi cú đá phạt ấn định tỷ số 4-2 là lời khẳng định sau cùng. Không phải pha xử lý ngẫu hứng, mà là sản phẩm của hàng nghìn giờ tập luyện. Khi bóng rời chân Messi, người xem có cảm giác mọi thứ đã được tính toán. Đó là sự bình thản của một cầu thủ từng trải qua mọi đỉnh cao.

Thời gian có thể làm chậm đôi chân, nhưng không thể bào mòn tư duy và bản năng của một thiên tài.

Danh hiệu cầu thủ hay nhất vòng 2 MLS 2026 vì thế chỉ là sự ghi nhận mang tính thủ tục. Đây đã là lần thứ 13 Messi được vinh danh kể từ khi gia nhập Inter Miami vào năm 2023. Anh từng hai mùa liên tiếp giành danh hiệu Cầu thủ giá trị nhất của giải đấu.

Trong bảng xếp hạng số lần đoạt MVP nhiều nhất lịch sử MLS, Messi hiện chỉ xếp sau Landon Donovan và Jeff Cunningham. Khoảng cách ấy đáng chú ý, bởi anh mới thi đấu tại Mỹ trong thời gian ngắn hơn rất nhiều.

Ở tuổi 38, Messi không còn thi đấu với cường độ dày đặc như thời còn ở châu Âu. Anh không pressing liên tục, không di chuyển không ngừng nghỉ. Nhưng anh biết cách xuất hiện ở những điểm nóng. Mỗi khi trận đấu chùng xuống, mỗi khi Inter Miami cần một cú hích, bóng lại tìm đến chân anh.

Điều đó lý giải MLS không chỉ có thêm một ngôi sao, mà có thêm một biểu tượng. Khán đài đông hơn, sức hút truyền thông tăng lên, và mỗi vòng đấu đều chờ đợi một khoảnh khắc thiên tài. Nhưng giá trị lớn nhất Messi mang lại không nằm ở hiệu ứng thương mại. Đó là sự ổn định của đẳng cấp.

Có thể có những ý kiến cho rằng môi trường MLS không khắc nghiệt như các giải đấu hàng đầu châu Âu. Nhưng áp lực phải duy trì hình ảnh, phải chứng minh bản thân mỗi tuần ở tuổi 38 cũng là một thử thách khác. Messi đang vượt qua thử thách ấy bằng cách quen thuộc nhất: tạo ra khác biệt trên sân cỏ.

Inter Miami vẫn còn cả mùa giải phía trước. MLS 2026 mới chỉ bắt đầu. Nhưng màn ngược dòng trước Orlando City cho thấy một điều không thay đổi: khi đội bóng rơi vào thế khó, Messi vẫn là câu trả lời.

