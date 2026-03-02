Messi vẽ siêu phẩm, Inter Miami lật kèo ngoạn mục

Từ chỗ chìm trong thất vọng, Lionel Messi kéo Inter Miami trở lại ngoạn mục khi thắng ngược Orlando City 4-2 trong trận derby Florida sáng 2/3.

Cú đúp từ ngoài vùng cấm của Messi Sáng 2/3, Lionel Messi tỏa sáng với cú đúp giúp Inter Miami hạ Orlando City 4-2 thuộc vòng 2 MLS 2026.

Hành quân đến sân Inter&Co của Orlando City thuộc vòng 2 MLS, Inter Miami tiếp tục khởi đầu tệ hại. Sau thất bại 0-3 trước Los Angeles FC tuần trước, nhà đương kim vô địch MLS lại bị dội gáo nước lạnh.

Marco Pasalic mở tỷ số phút 18, trước khi Martin Ojeda nhân đôi cách biệt ở phút 24. Đội khách bước vào giờ nghỉ trong thế bị dẫn 0-2. Họ tung ra 8 cú sút nhưng bất lực trước phong độ xuất sắc của thủ thành Maxime Crepeau.

Tuy nhiên, hiệp hai chứng kiến bộ mặt hoàn toàn khác của Inter Miami. HLV Javier Mascherano tung Mateo Silvetti vào sân, chấp nhận mạo hiểm khi rút bớt một hậu vệ. Quyết định này lập tức phát huy tác dụng. Phút 49, Silvetti nã đại bác từ ngoài vùng cấm rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Chỉ 8 phút sau, Messi lên tiếng. Trong pha bóng lộn xộn trước vùng cấm, siêu sao người Argentina tung cú dứt điểm quyết đoán gỡ hòa 2-2, mở màn cho màn lội ngược dòng. Khi Orlando City bắt đầu nao núng, Inter Miami gia tăng cách biệt với pha lập công của Telasco Segovia ở phút 85.

Kịch tính chưa dừng lại. Phút 90, Orlando chỉ còn 10 người khi Colin Guske nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi sát vùng cấm. Trên chấm đá phạt, Leo vẽ nên tuyệt phẩm ấn định chiến thắng 4-2 và đặt dấu chấm hết cho hy vọng của đội chủ nhà.

Đây là lần đầu Inter Miami ca khúc khải hoàn tại Inter&Co, đồng thời giành trọn 3 điểm quý giá sau khởi đầu chật vật. Từ thế bị dẫn 0-2, Messi và đồng đội chứng minh bản lĩnh của nhà vô địch. Khi Messi lên tiếng, mọi kịch bản đều có thể bị đảo ngược.

Inter Miami giành 3 điểm đầu tiên và tạm đứng thứ 7 BXH miền Đông sau 2 vòng đấu.