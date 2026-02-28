Lionel Messi và đồng đội tại Inter Miami có cơ hội đến thăm Nhà Trắng nhờ việc lên ngôi vô địch MLS Cup 2025.

Messi sắp đến thăm Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thống tại Mỹ, các nhà vô địch ở những giải đấu lớn thường được mời tới Nhà Trắng gặp Tổng thống Donald Trump nhằm tôn vinh thành tích.

Ở mùa giải vừa qua, Inter Miami đánh bại Vancouver Whitecaps với tỷ số 3-1 hồi tháng 12/2025 để đăng quang MLS Cup 2025. Đây là chức vô địch đầu tiên của CLB kể từ khi góp mặt tại giải đấu vào năm 2020.

Theo The Athletic, một quan chức Nhà Trắng xác nhận kế hoạch đón tiếp Inter Miami. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Messi có tham dự sự kiện hay không. Đại diện của siêu sao người Argentina chưa đưa ra phản hồi chính thức, trong bối cảnh đội bóng của anh sẽ đối đầu D.C. United chỉ hai ngày sau đó.

Nếu góp mặt, Messi sẽ có lần đầu tiên đến thăm Nhà Trắng kể từ khi sang Mỹ thi đấu vào năm 2023. Anh sẽ nối bước Cristiano Ronaldo, người từng tham dự một bữa tiệc tại Nhà Trắng hồi tháng 11/2025 và gặp Tổng thống Trump. Khi đó, CR7 đi cùng phái đoàn của Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman.

Đồng sở hữu Inter Miami, David Beckham, không xa lạ với truyền thống này. Cựu sao MU từng đến thăm Nhà Trắng sau khi cùng LA Galaxy vô địch MLS Cup năm 2011.

Sau khi rời PSG và đầu quân cho Inter Miami, Messi tạo nên tầm ảnh hưởng lớn tại CLB MLS, cả về mặt chuyên môn lẫn thương mại. Goal xếp hạng Messi là ngôi sao số một của MLS, đồng thời là biểu tượng cho sự phát triển mạnh mẽ của giải đấu.

