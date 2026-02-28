Khoảnh khắc tái hợp gây sốt của 3 danh thủ MU

Bộ ba cựu sao MU gồm Carlos Tevez, Patrice Evra và Park Ji-sung có dịp hội ngộ đầy cảm xúc tại Nam Mỹ.

Khoảnh khắc Tevez, Park Ji-sung và Evra tái ngộ.

Giữa tuần này, Evra và Park cùng nhau bay sang Buenos Aires (Argentina) để thăm người đồng đội cũ Tevez. Trên trang cá nhân, Evra hào hứng chia sẻ hình ảnh cả ba tươi cười ôm nhau thân thiết, kèm dòng trạng thái: “Đang trên đường tới Buenos Aires cùng Park Ji-sung để gặp người anh em Carlos Tevez – Apache. Vamos Argentina!”.

Trước đó, cựu hậu vệ người Pháp cũng đăng bức ảnh bộ ba nâng cao chiếc cúp Premier League, gợi lại ký ức huy hoàng trong màu áo “Quỷ đỏ”.

Tevez gia nhập MU năm 2007 và nhanh chóng trở nên thân thiết với Evra cùng Park. Dù chỉ gắn bó hai mùa giải trước khi chuyển sang Man City năm 2009, tiền đạo người Argentina vẫn duy trì mối quan hệ khăng khít với hai đồng đội cũ.

Chia sẻ trên trang chủ CLB trước đây, Park thừa nhận: “Khi Carlos đến năm 2007, chúng tôi tự nhiên gắn bó. Dù tôi không nói được tiếng Tây Ban Nha và Carlos khi đó chưa nói được tiếng Anh, Patrice luôn là người phiên dịch. Chúng tôi luôn ngồi cùng nhau trên máy bay, tàu hỏa, trong khách sạn hay thậm chí khởi động trước trận. Chỉ đơn giản là cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhau”.

Trong chuyến đi, Evra và Park còn ghé Brazil và hội ngộ cặp song sinh Fabio – Rafael, những cựu hậu vệ từng khoác áo MU. Fabio chia sẻ hình ảnh chào đón hai đàn anh, gọi họ là “những huyền thoại”.

Trong số ba người bạn, Evra và Park là những người gắn bó lâu nhất với MU, lần lượt ra sân 379 và 205 trận. Dù thời gian trôi qua, tình bạn của cả ba vẫn khiến người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trên mạng xã hội.

Highlights Everton 0-1 Man Utd Rạng sáng 24/2, MU đánh bại Everton ở vòng 27 để trở lại top 4 Premier League.