Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Wan-Bissaka tiết lộ sự 'cay nghiệt' của Ten Hag

  • Thứ bảy, 28/2/2026 07:09 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Aaron Wan-Bissaka cho biết từng được Erik ten Hag thông báo không nằm trong kế hoạch tại Manchester United, nhưng sau đó lại bị ngăn cản khi muốn tìm bến đỗ mới.

Ten Hag không được lòng nhiều thành viên của MU.

Erik ten Hag dẫn dắt MU từ năm 2022 đến tháng 10/2024, trước khi bị sa thải dù từng giúp đội bóng vô địch FA Cup và giành suất dự cúp châu Âu. Giai đoạn cuối nhiệm kỳ của ông đi kèm nhiều tranh cãi về lối chơi và mối quan hệ với một số cầu thủ.

Wan-Bissaka là một trong những cái tên chịu ảnh hưởng từ chuyện đó. Hậu vệ phải này gia nhập MU từ Crystal Palace năm 2019 với mức phí 45 triệu bảng. Anh được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự và từng là trụ cột dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.

Trong những tuần đầu Ten Hag cầm quân, Wan-Bissaka chỉ ra sân 5 phút trước khi dính chấn thương vào tháng 10/2022. Chia sẻ với Daily Mail, cầu thủ 28 tuổi tiết lộ anh được HLV người Hà Lan nói thẳng rằng không nằm trong kế hoạch.

"Ngay khi Ten Hag đến, ông ấy nói tôi không nằm trong dự định. Nhưng khi tôi cố gắng rời đi, ông ấy lại không muốn tôi ra đi. Tôi không hiểu nổi", tuyển thủ CHDC Congo nói.

Wan-Bissaka thừa nhận điều đó khiến anh hoang mang và gặp khó khăn về mặt tinh thần. Anh cho biết việc tập luyện mà không có mục tiêu rõ ràng được thi đấu là thử thách lớn. Tuy nhiên, Wan-Bissaka vẫn kiên trì làm việc và dần cải thiện để chờ ngày có cơ hội thi đấu hoặc ít nhất là tìm được bến đỗ mới.

Sau World Cup 2022, Wan-Bissaka giành lại vị trí và trở thành một trong những cầu thủ ổn định nhất đội hình. Tháng 2/2023, Ten Hag từng khen ngợi tinh thần chiến đấu của anh trên trang chủ CLB.

Dù vậy, mùa 2023/24 của Wan-Bissaka tiếp tục bị gián đoạn vì chấn thương. Đến tháng 8/2024, anh chuyển sang West Ham với mức phí khoảng 15 triệu bảng.

Hiện tại, Wan-Bissaka cùng West Ham bước vào cuộc đua trụ hạng khi đội bóng xếp thứ 18 tại Premier League, kém nhóm an toàn hai điểm và còn 11 vòng đấu phía trước.

Highlights Everton 0-1 Man Utd Rạng sáng 24/2, MU đánh bại Everton ở vòng 27 để trở lại top 4 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.

Đào Trần

Ten Hag Solskjaer Erik Ten Hag Erik ten Hag Aaron Wan-Bissaka MU Manchester United

  • Solskjaer

    Solskjaer

    Ole Gunnar Solskjaer là một huấn luyện viên bóng đá người Na Uy và là cựu cầu thủ của CLB Manchester United, ông thường được biết đến với biệt danh "sát thủ có gương mặt trẻ thơ". Từ 2018, ông là huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United.

    • Năm sinh: 26/2/1973
    • Nơi sinh: Kristiansund, Na Uy
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Nunez se rat hop voi MU? hinh anh

Nunez sẽ rất hợp với MU?

18 giờ trước 13:26 27/2/2026

0

Huyền thoại Chelsea Marcel Desailly cho rằng Darwin Nunez vẫn đủ năng lực chinh phục Premier League và khuyên Chelsea hoặc Manchester United cân nhắc chiêu mộ tiền đạo người Uruguay.

Sesko tiep tuc ghi diem voi fan MU hinh anh

Sesko tiếp tục ghi điểm với fan MU

06:29 27/2/2026 06:29 27/2/2026

0

Tiền đạo Benjamin Sesko cho thấy quyết tâm tỏa sáng tại MU khi nỗ lực tập luyện ngay cả trong quãng thời gian nghỉ ngơi.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý