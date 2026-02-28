Wan-Bissaka tiết lộ sự 'cay nghiệt' của Ten Hag

Aaron Wan-Bissaka cho biết từng được Erik ten Hag thông báo không nằm trong kế hoạch tại Manchester United, nhưng sau đó lại bị ngăn cản khi muốn tìm bến đỗ mới.

Ten Hag không được lòng nhiều thành viên của MU.

Erik ten Hag dẫn dắt MU từ năm 2022 đến tháng 10/2024, trước khi bị sa thải dù từng giúp đội bóng vô địch FA Cup và giành suất dự cúp châu Âu. Giai đoạn cuối nhiệm kỳ của ông đi kèm nhiều tranh cãi về lối chơi và mối quan hệ với một số cầu thủ.

Wan-Bissaka là một trong những cái tên chịu ảnh hưởng từ chuyện đó. Hậu vệ phải này gia nhập MU từ Crystal Palace năm 2019 với mức phí 45 triệu bảng. Anh được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự và từng là trụ cột dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.

Trong những tuần đầu Ten Hag cầm quân, Wan-Bissaka chỉ ra sân 5 phút trước khi dính chấn thương vào tháng 10/2022. Chia sẻ với Daily Mail, cầu thủ 28 tuổi tiết lộ anh được HLV người Hà Lan nói thẳng rằng không nằm trong kế hoạch.

"Ngay khi Ten Hag đến, ông ấy nói tôi không nằm trong dự định. Nhưng khi tôi cố gắng rời đi, ông ấy lại không muốn tôi ra đi. Tôi không hiểu nổi", tuyển thủ CHDC Congo nói.

Wan-Bissaka thừa nhận điều đó khiến anh hoang mang và gặp khó khăn về mặt tinh thần. Anh cho biết việc tập luyện mà không có mục tiêu rõ ràng được thi đấu là thử thách lớn. Tuy nhiên, Wan-Bissaka vẫn kiên trì làm việc và dần cải thiện để chờ ngày có cơ hội thi đấu hoặc ít nhất là tìm được bến đỗ mới.

Sau World Cup 2022, Wan-Bissaka giành lại vị trí và trở thành một trong những cầu thủ ổn định nhất đội hình. Tháng 2/2023, Ten Hag từng khen ngợi tinh thần chiến đấu của anh trên trang chủ CLB.

Dù vậy, mùa 2023/24 của Wan-Bissaka tiếp tục bị gián đoạn vì chấn thương. Đến tháng 8/2024, anh chuyển sang West Ham với mức phí khoảng 15 triệu bảng.

Hiện tại, Wan-Bissaka cùng West Ham bước vào cuộc đua trụ hạng khi đội bóng xếp thứ 18 tại Premier League, kém nhóm an toàn hai điểm và còn 11 vòng đấu phía trước.

Highlights Everton 0-1 Man Utd Rạng sáng 24/2, MU đánh bại Everton ở vòng 27 để trở lại top 4 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD