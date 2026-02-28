Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đội bóng tí hon viết lại câu chuyện cổ tích của Leicester City

  • Thứ bảy, 28/2/2026 07:07 (GMT+7)
Một trong những câu chuyện kỳ diệu nhất của bóng đá châu Âu đang được viết nên tại Thụy Sĩ.

FC Thun đang viết cổ tích ở Thụy Sĩ.

FC Thun - đội bóng đến từ thị trấn với chỉ khoảng 45.000 dân, đang đứng trước cơ hội vô địch giải VĐQG Thụy Sĩ (Swiss Super League). Mùa trước, Thun còn thi đấu ở giải hạng dưới Swiss Challenge League. Người dẫn dắt họ là Marco Lustrinelli. Ông là cựu tuyển thủ từng có 12 lần khoác áo tuyển Thụy Sĩ, với kinh nghiệm huấn luyện chủ yếu ở đội U21 quốc gia và 2 nhiệm kỳ trước tại chính Thun.

Để chuẩn bị cho mùa giải trở lại hạng đấu cao nhất, Thun chi khoảng 2 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng. Con số qua khiêm tốn so với 18 triệu euro của FC Basel hay 13 triệu euro từ Young Boys. Bản hợp đồng đắt giá nhất là tiền đạo Brighton Lebeau từ Guingamp, nhưng chỉ tốn khoảng 775.000 euro - phá kỷ lục chuyển nhượng CLB tồn tại từ năm 2006.

Đội hình của Thun không có nhiều tên tuổi. Elmin Rastoder chưa từng ghi bàn ở Swiss Super League trước khi gia nhập CLB năm 2024. Hậu vệ trái Fabio Fuhr trước mùa này mới có một lần ra sân tại giải đấu. Tiền vệ 20 tuổi Franz-Ethan Meichtry trưởng thành từ lò đào tạo CLB và ghi 9 bàn.

Thế nhưng điều kỳ diệu xảy ra. Thun hiện tạo khoảng cách 14 điểm ở ngôi đầu bảng. Họ thắng 9/10 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng 4-1 trước Young Boys và 2-1 trên sân Basel. Trận thắng 1-0 trước FC Sion thuộc vòng 26 cuối tuần qua giúp CLB lập kỷ lục 8 chiến thắng liên tiếp.

Leicester City anh 1

Thun (áo trắng) liên tục đả bại Basel hay Young Boys.

Giới chuyên môn bắt đầu so sánh hành trình này với chức vô địch thần kỳ của Leicester City tại Premier League năm 2016. Khi các ông lớn Basel và Young Boys sa sút, chỉ đứng thứ 5, 6, Thun bứt phá mạnh mẽ. Đối thủ bám đuổi gần nhất là St Gallen, trong khi Lugano liên tục sẩy chân.

Nếu duy trì phong độ hiện tại, Thun hoàn toàn có thể đăng quang trước khi giải bước vào giai đoạn tách nhóm vô địch. Từ một ứng viên xuống hạng vào đầu mùa, họ viết nên chương rực rỡ nhất trong lịch sử CLB.

Super League có thể thức đặc thù. 12 đội đá 3 lượt vòng tròn (33 vòng), sau đó chia làm 2 nhóm vô địch và trụ hạng, với điểm số được giữ nguyên. Sau đó, mỗi đội đá thêm 5 trận để phân thứ hạng chung cuộc. Trong bối cảnh đó, khoảng cách 14 điểm là lợi thế để Thun nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

