Người Di Maria căm ghét ở MU

Trong bộ phim tài liệu sắp ra mắt, tiền vệ Angel Di Maria lần đầu trải lòng chi tiết về thời gian đáng quên tại MU.

Quãng thời gian thi đấu cho MU là cơn ác mộng của Di Maria.

Theo chia sẻ của Di Maria, mối quan hệ rạn nứt với HLV Louis van Gaal là nguyên nhân chính khiến anh không thể phát huy hết khả năng. “Khi đội chiến thắng, tôi ghi bàn và kiến tạo, nhưng ông ấy không bao giờ nhắc đến điều đó mà chỉ nói về sai lầm. Với một cầu thủ tấn công, việc mắc lỗi là điều bình thường vì tôi luôn cố gắng tạo đột biến”, tiền vệ người Argentina cho biết.

Cựu tiền vệ Ander Herrera cũng xác nhận điều này, cho rằng Van Gaal quá khắt khe với Di Maria so với các cầu thủ khác, khiến sự tự tin của anh bị bào mòn theo thời gian.

Bên cạnh áp lực chuyên môn, Di Maria còn phải chịu sức ép lớn từ truyền thông và người hâm mộ, đặc biệt khi anh là bản hợp đồng “bom tấn” và bán được số lượng áo đấu kỷ lục ngay khi ra mắt Premier League.

Gia đình tiền vệ này cũng trải qua biến cố khi bị trộm đột nhập vào nhà riêng. Vợ anh, Jorgelina Cardoso, thậm chí thừa nhận chưa bao giờ muốn chuyển tới Manchester và có ấn tượng rất xấu về cuộc sống tại đây.

Gia nhập MU vào mùa hè năm 2014 với mức phí kỷ lục 60 triệu bảng từ Real Madrid, Di Maria được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu mới tại Old Trafford. Anh khởi đầu như mơ khi ghi bàn và kiến tạo trong chiến thắng 4-0 trước QPR ở trận ra mắt trên sân nhà.

Sau đó, tiền vệ này tiếp tục ghi dấu ấn trước Leicester City và Everton. Tuy nhiên, phong độ ấy nhanh chóng sa sút. Kết thúc mùa giải duy nhất tại Anh, Di Maria chỉ ghi 4 bàn và có 11 kiến tạo sau 32 trận trước khi chuyển sang PSG.

Hiện ở tuổi 38, Di Maria trở về khoác áo CLB thời niên thiếu Rosario Central, dần khép lại hành trình nhiều thăng trầm trong sự nghiệp.

