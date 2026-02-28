Địa chấn tại Premier League

Rạng sáng 28/2, đội bét bảng Wolves đánh bại CLB đang đứng thứ 3 Aston Villa với tỷ số 2-0 ở vòng 28 Premier League

Wolves giành chiến thắng thứ 2 tại Ngoại hạng Anh.

Wolverhampton Wanderers giành thắng lợi thứ hai của họ tại Premier League mùa này và tránh được nguy cơ chạm tới cột mốc đáng quên về số điểm thấp kỷ lục từng thuộc về Derby County. Trong khi đó, thất bại này khiến tham vọng cạnh tranh vị trí trong nhóm dự Champions League của Aston Villa bị đặt dấu hỏi lớn.

Thất bại của thầy trò Unai Emery mở ra cơ hội cho Manchester United. Nếu thắng Crystal Palace ở vòng này, "Quỷ đỏ" sẽ chiếm vị trí thứ 3 của Aston Villa nhờ hơn hiệu số.

Dưới cơn mưa nặng hạt tại Molineux, Villa nhập cuộc đầy chủ động và sớm tạo ra sức ép đáng kể. Douglas Luiz có cơ hội rõ ràng với cú vô lê nguy hiểm buộc Jose Sa phải trổ tài, còn Morgan Rogers và Ian Maatsen liên tiếp khuấy đảo hàng thủ đội chủ nhà nhưng Wolves vẫn đứng vững. Đội khách khép lại hiệp một mà không thể ghi bàn, qua đó nối dài chuỗi 9 trận liên tiếp “tịt ngòi” trong hiệp đấu đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh.

Bước sang hiệp hai, thế trận bất ngờ đảo chiều. Phút 60, từ một tình huống lộn xộn sau quả tạt của Jackson Tchatchoua, bóng vô tình tìm đến vị trí của Joao Gomes. Tiền vệ người Brazil tung cú sút uy lực đưa bóng dội mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới, mở tỷ số cho Wolves. Bị dẫn bàn, Villa dồn lên mạnh mẽ nhưng lần lượt Maatsen rồi Tammy Abraham đều không thể tận dụng cơ hội, trong đó có pha phá bóng ngay trên vạch vôi của Yerson Mosquera.

Khi trận đấu trôi về những giây cuối, Wolves tung đòn kết liễu bằng pha phản công sắc bén để Rodrigo Gomes xoay người dứt điểm ấn định chiến thắng 2-0.

