Kịch bản 7 đội bóng Anh dự Champions League mùa tới

Bóng đá Anh đang thăng hoa ở cúp châu lục, qua đó mở ra kịch bản có tới 7 đại diện Premier League góp mặt ở mùa giải năm sau.

Premier League có thể áp đảo số lượng dự Champions League mùa tới.

Sau khi Newcastle United vượt qua Qarabag, bóng đá Anh có tới 6 CLB lọt vào vòng 1/8 Champions League. Cùng với Newcastle, các đội Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham và Man City đều vượt qua vòng phân hạng.

Theo quy định, 4 đội đứng đầu Premier League chắc suất dự Champions League. Tuy nhiên, với việc UEFA mở rộng giải đấu lên 36 đội ở vòng phân hạng, cơ hội dành cho các nền bóng đá có thành tích tốt nhất châu Âu cũng tăng lên.

Hiện tại, Anh dẫn đầu bảng xếp hạng hệ số mùa giải, bỏ xa Đức, Tây Ban Nha, Italy hay Bồ Đào Nha. Premier League khả năng cao giữ được vị thế này và được trao thêm một suất, qua đó nâng tổng số đội có vé trực tiếp lên 5.

Ngoài ra, nếu một CLB Anh vô địch giải đấu nhưng không nằm trong top 5 quốc nội, họ vẫn giành quyền dự mùa sau với tư cách nhà đương kim vô địch. Trong bối cảnh cuộc đua top 5 rất khốc liệt, Tottenham, Liverpool hay Newcastle hoàn toàn có thể trông chờ vào phương án này nếu hụt hơi ở Premier League.

Cuối cùng, Premier League còn suất dành cho nhà vô địch Europa League. Aston Villa nổi lên như ứng viên nặng ký, trong khi Nottingham Forest trở thành "ngựa ô" sau khi vượt qua Fenerbahce ở vòng knock-out. Nếu Forest đăng quang và đồng thời không nằm trong top 5 Premier League, họ vẫn được dự Champions League mùa tới.

Các điều kiện đó đủ giúp bóng đá Anh lập kỷ lục có 7 đại diện tại Champions League. Dù còn phụ thuộc vào nhiều biến số, phong độ hiện tại của các CLB Premier League cho thấy kịch bản ấy không hề viển vông.

5 ứng cử viên cho chức vô địch Champions League 2025/26 Cùng điểm qua 5 cái tên đang được giới mộ điệu đánh giá cao về khả năng lên ngôi tại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa giải năm nay.