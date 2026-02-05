Bến đỗ mới của Lingard

Jesse Lingard đang đứng trước cơ hội trở lại bóng đá châu Âu sau khi tiền vệ người Anh chia tay FC Seoul tại giải VĐQG Hàn Quốc.

Lingard được nhiều đội bóng săn đón.

Theo Daily Mail, Feyenoord đang nghiêm túc cân nhắc việc chiêu mộ cựu sao MU theo dạng chuyển nhượng tự do. Robin van Persie, HLV trưởng của Feyenoord, là người trực tiếp thúc đẩy thương vụ này. Cựu danh thủ người Hà Lan muốn tái hợp với Lingard, người từng là đồng đội của anh trong giai đoạn cuối sự nghiệp của Van Persie tại sân Old Trafford.

Không chỉ Feyenoord, Lingard còn nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB khác. Tại Premier League, Wolves và West Ham được cho là đã liên hệ để tìm hiểu khả năng đưa anh trở lại giải đấu cao nhất nước Anh. Trong khi đó, đại diện Serie A là Genoa cũng đang theo dõi sát sao tình hình của tiền vệ sinh năm 1992. Tuy nhiên, Feyenoord muốn nhanh chóng chốt thương vụ để vượt qua các đối thủ cạnh tranh.

Nguồn tin cho biết Lingard mong muốn đưa ra quyết định cuối cùng về bến đỗ tiếp theo ngay trong tuần tới. Tiền vệ người Anh tỏ ra háo hức với viễn cảnh trở lại thi đấu tại châu Âu sau quãng thời gian chơi bóng tương đối thành công tại Hàn Quốc.

Lingard nóng lòng trở lại châu Âu thi đấu.

Lingard năm nay 33 tuổi, có thể thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng công. Trong màu áo FC Seoul, anh ra sân tổng cộng 67 trận, ghi 19 bàn thắng và đóng góp 10 pha kiến tạo. Phong độ ổn định này được xem là cơ sở để Lingard nuôi hy vọng trở lại môi trường bóng đá đỉnh cao tại châu Âu.

Về phía Feyenoord, đội đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Eredivisie, nhưng kém đội dẫn đầu PSV tới 17 điểm. Mùa giải của họ cũng không thực sự suôn sẻ khi sớm bị loại khỏi Europa League ngay từ vòng đấu theo thể thức phân hạng, đồng thời để thua Heerenveen trên sân nhà ở vòng hai Cúp quốc gia Hà Lan.

Lingard trưởng thành từ lò đào tạo MU, gắn bó với “Quỷ đỏ” suốt 22 năm, ra sân 232 trận và giành đủ các danh hiệu FA Cup, Europa League và League Cup. Tuy nhiên, cuộc chia tay Old Trafford không trọn vẹn khi phong độ của anh sa sút. Sau quãng thời gian ngắn khoác áo Nottingham Forest, Lingard gây bất ngờ khi quyết định sang châu Á thi đấu.

