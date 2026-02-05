Mục tiêu tối thượng của Endrick ở Lyon

Kể từ khi gia nhập Lyon, Endrick lựa chọn lối sống tối giản và kỷ luật tuyệt đối, với mục tiêu duy nhất là chinh phục suất dự World Cup 2026.

Endrick làm tất cả để góp mặt tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Sau khi cập bến Lyon, Endrick nhanh chóng bước vào một guồng sinh hoạt khép kín, khác xa hình ảnh quen thuộc của nhiều ngôi sao trẻ. Tiền đạo người Brazil gần như chỉ xoay quanh hai điểm cố định: sân tập và sân đấu. Mọi lựa chọn trong đời sống cá nhân đều phục vụ cho mục tiêu chuyên môn.

Theo những người thân cận, Endrick duy trì lịch tập luyện nghiêm ngặt cùng đội bóng, song song với các buổi chuẩn bị thể lực và phục hồi ngay tại nhà. Anh làm việc với những chuyên gia riêng, tập trung vào sức mạnh, tốc độ và khả năng hồi phục.

Đây là những yếu tố then chốt để thích nghi với cường độ bóng đá châu Âu. Việc tập thêm tại nhà giúp Endrick kiểm soát sát sao thể trạng, đồng thời hạn chế tối đa rủi ro chấn thương.

Ngoài bóng đá, cuộc sống của Endrick được thu gọn trong không gian riêng. Anh dành phần lớn thời gian rảnh ở nhà, chơi PlayStation, sinh hoạt cùng vợ và những chú chó cưng.

Đầu bếp riêng chịu trách nhiệm toàn bộ chế độ dinh dưỡng, bảo đảm các bữa ăn được thiết kế phù hợp với giáo án tập luyện và thi đấu. Sự kiểm soát chặt chẽ này cho thấy Endrick đặt tính chuyên nghiệp lên hàng đầu, ngay cả trong những chi tiết nhỏ nhất.

Đáng chú ý, Endrick gần như không xuất hiện ở các hoạt động bên ngoài. Anh chỉ rời nhà khi có buổi tập hoặc trận đấu của Lyon. Việc hạn chế giao du, tránh xa các yếu tố gây xao nhãng được xem là lựa chọn có chủ đích, giúp tiền đạo trẻ duy trì sự tập trung cao độ trong giai đoạn then chốt của sự nghiệp.

Tất cả điều đó xoay quanh một đích đến duy nhất: World Cup 2026.

Endrick được cho là coi thời gian tại Lyon như bước đệm quan trọng để hoàn thiện bản thân, tích lũy kinh nghiệm và thuyết phục ban huấn luyện đội tuyển Brazil. Ở tuổi còn rất trẻ, anh đã sớm lựa chọn con đường khắc nghiệt hơn, nơi kỷ luật và sự hy sinh đời sống cá nhân trở thành nền tảng cho tham vọng lớn nhất.