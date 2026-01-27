Chelsea ra giá kỷ lục cho Endrick

Phong độ chói sáng của Endrick tại Lyon thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng lớn.

Endrick lọt tầm ngắm của Chelsea.

Theo Fichajes, CLB thành London được cho là sẵn sàng chi khoảng 80 triệu euro nhằm thuyết phục Real Madrid bán tiền đạo trẻ người Brazil, qua đó biến anh thành cầu thủ tuổi teen đắt nhất lịch sử.

Sự quan tâm của Chelsea xuất phát từ những khó khăn trong việc theo đuổi Julian Alvarez, khi tiền đạo người Argentina trở thành mục tiêu của hàng loạt ông lớn như Arsenal, Barcelona và PSG. Trước sự cạnh tranh gay gắt đó, ban lãnh đạo Stamford Bridge chuyển hướng sang Endrick. Cầu thủ trẻ được đánh giá là phương án khả thi hơn về mặt đàm phán cũng như tiềm năng phát triển lâu dài.

Hiện tại, Endrick thi đấu cho Olympique theo dạng cho mượn và nhanh chóng gây ấn tượng mạnh tại Ligue 1. Chỉ sau 3 trận, anh đã ghi 4 bàn thắng và có một pha kiến tạo, cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng cùng những phẩm chất thể chất và kỹ thuật nổi bật.

Việc Endrick rời Real Madrid để sang Pháp là quyết định được đưa ra dưới thời HLV Xabi Alonso, khi cầu thủ trẻ không tìm được vị trí rõ ràng trong hệ thống chiến thuật tại Bernabeu. Dù vậy, quãng thời gian thi đấu tại Lyon giúp giá trị của anh tăng lên đáng kể, mở ra khả năng cho một thương vụ lớn trong mùa hè tới.

Chelsea xem Endrick là mảnh ghép quan trọng cho dự án dài hạn dưới thời HLV Liam Rosenior, đồng thời kỳ vọng anh sẽ kết hợp cùng Estevao để tạo nên trục tấn công giàu sức trẻ và tốc độ. Với lời đề nghị 80 triệu euro, "The Blues" hy vọng có thể tận dụng tình hình hiện tại của Real Madrid để đưa viên ngọc quý người Brazil về Ngoại hạng Anh.