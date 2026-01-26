Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ hai, 26/1/2026 16:31 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

PSG, Chelsea đón những sự bổ sung chất lượng trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

chuyen nhuong anh 1

Layvin Kurzawa, cựu sao PSG gia nhập Persib Bandung, CLB thuộc giải Indonesia theo dạng tự do, hợp đồng kéo dài đến hết mùa giải năm nay.
chuyen nhuong anh 2

Aaron Anselmino được Chelsea gọi trở lại và ngay lập tức tham gia cùng đội hình chính sau màn thể hiện ấn tượng trong thời gian khoác áo Dortmund dưới dạng cho mượn.
chuyen nhuong anh 3

Dro, tài năng trẻ sáng giá của Barcelona, đạt thỏa thuận gia nhập PSG. CLB nhà giàu nước Pháp được cho là đã chi khoảng 6 triệu euro để sở hữu tiền vệ sinh năm 2008.
chuyen nhuong anh 4

Stijn Spierings, tiền vệ trung tâm người Hà Lan được Salt Lake chiêu mộ từ đội bóng Thụy Điển, Brondby với mức phí 2,5 triệu euro, hợp đồng kéo dài trong 2 mùa.
chuyen nhuong anh 5

Tiền vệ tấn công sinh năm 2004, Amin Boudri chia tay GAIS để gia nhập Los Angeles FC với giá 3,3 triệu euro. Boudri được kỳ vọng trở thành đối tác ăn ý của Son Heung-min trên hàng công.


chuyen nhuong anh 6

Facundo Torres, tiền đạo 25 tuổi rời Palmeiras để đầu quân cho Austin với mức phí kỷ lục của CLB Mỹ (8 triệu euro).
chuyen nhuong anh 7

Inter Miami chi 5 triệu euro để mua đứt Tadeo Allende từ Celta Vigo. Cầu thủ người Argentina có thể thi đấu ở mọi vị trí trên hàng công và vừa có màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải trước.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Adama Traore, Guido Rodriguez là những tên tuổi nổi bật vừa có bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải 2025/26.

29:1727 hôm qua

Duy Anh

chuyển nhượng Son Heung-min PSG chuyển nhượng Chelsea

    Đọc tiếp

    Carrick lam gi de MU lot xac? hinh anh

    Carrick làm gì để MU lột xác?

    2 giờ trước 15:52 26/1/2026

    0

    Chiến thắng 3-2 ngay tại Emirates không chỉ là một cú sốc với Arsenal, mà còn là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Manchester United đang bước sang một trạng thái hoàn toàn khác dưới thời Michael Carrick.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý