7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Layvin Kurzawa, cựu sao PSG gia nhập Persib Bandung, CLB thuộc giải Indonesia theo dạng tự do, hợp đồng kéo dài đến hết mùa giải năm nay.
Aaron Anselmino được Chelsea gọi trở lại và ngay lập tức tham gia cùng đội hình chính sau màn thể hiện ấn tượng trong thời gian khoác áo Dortmund dưới dạng cho mượn.
Dro, tài năng trẻ sáng giá của Barcelona, đạt thỏa thuận gia nhập PSG. CLB nhà giàu nước Pháp được cho là đã chi khoảng 6 triệu euro để sở hữu tiền vệ sinh năm 2008.
Stijn Spierings, tiền vệ trung tâm người Hà Lan được Salt Lake chiêu mộ từ đội bóng Thụy Điển, Brondby với mức phí 2,5 triệu euro, hợp đồng kéo dài trong 2 mùa.
Tiền vệ tấn công sinh năm 2004, Amin Boudri chia tay GAIS để gia nhập Los Angeles FC với giá 3,3 triệu euro. Boudri được kỳ vọng trở thành đối tác ăn ý của Son Heung-min trên hàng công.
Facundo Torres, tiền đạo 25 tuổi rời Palmeiras để đầu quân cho Austin với mức phí kỷ lục của CLB Mỹ (8 triệu euro).
Inter Miami chi 5 triệu euro để mua đứt Tadeo Allende từ Celta Vigo. Cầu thủ người Argentina có thể thi đấu ở mọi vị trí trên hàng công và vừa có màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải trước.
