7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Adama Traore chia tay Fulham sau 3 mùa giải để gia nhập West Ham. Hợp đồng giữa đôi bên đã hoàn tất nhưng không công bố chi tiết. Ở mùa này, Adama đã chơi 19 trận cho Fulham ở mọi đấu trường nhưng mới chỉ ghi 1 bàn.
Nhà vô địch World Cup Guido Rodriguez mới gia nhập West Ham vào năm 2024 nhưng không phù hợp với môi trường Ngoại hạng Anh. Cầu thủ 31 tuổi vừa được “The Hammers” đẩy về La Liga để khoác áo Valencia.
Valencia đang ráo riết bổ sung tân binh, gia cố đội hình, chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng của cuộc đua trụ hạng. Sau Guido, “Los Che” đón thêm hậu vệ Unai Nunez từ Celta Vigo dưới dạng cho mượn.
Félix Lemaréchal, tiền vệ tấn công 22 tuổi, được Club Brugge (Bỉ) chi 6,5 triệu euro để chiêu mộ từ CLB Pháp Strasbourg. Hợp đồng của Felix có thời hạn đến 2029.
Harry Amas chưa có chỗ trên đội hình chính MU nên được đem đi cho mượn để tích lũy kinh nghiệm trong màu áo Norwich. Hợp đồng của anh có thời hạn đến tháng 6/2026.
Lorenzo Venturino, cầu thủ chạy cánh 19 tuổi, được Roma mượn từ Genoa đến cuối mùa giải năm nay, kèm tùy chọn mua đứt nếu có màn thể hiện tốt.
Atletico Mineiro chi đến 7 triệu euro, con số cao bậc nhất lịch sử CLB để chiêu mộ tiền đạo 28 tuổi, Mateo Cassierra từ Zenit.
