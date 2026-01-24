7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Tammy Abraham trở lại khoác áo Aston Villa, nơi anh từng đạt đỉnh cao phong độ với 25 bàn thắng ở Championship mùa 2018/19. Hợp đồng của tiền đạo người Anh có tổng trị giá 21 triệu euro. Aston Villa cũng để Yasin Ozcan đến Besiktas theo chiều ngược lại.
|
Galatasaray đạt thỏa thuận mượn tiền vệ Yaser Asprilla từ Girona, đính kèm điều khoản mua đứt trị giá 23 triệu euro vào hè năm nay.
|
Noa Lang rời Napoli sau màn trình diễn nghèo nàn với vỏn vẹn 1 bàn thắng. Đích đến của anh là Galatasaray. CLB Thổ Nhĩ Kỳ mượn cầu thủ chạy cánh sinh năm 1999 với giá 2 triệu euro, kèm tùy chọn mua đứt.
|
Quinten Timber chia tay Feyenoord để đầu quân cho Marseille với giá 4,5 triệu euro. Trước đó, tiền vệ trung tâm 24 tuổi đã có mâu thuẫn không thể hàn gắn với HLV Robin Van Persie.
|
Ryan Fraser, cầu thủ chạy cánh từng khuấy đảo Premier League một thời, rời Southampton để gia nhập CLB Australia, Western Sydney dưới dạng tự do, hợp đồng kéo dài một năm.
|
Trung vệ trẻ Nils Zatterstrom đầu quân cho Genoa từ Sheffield theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm đến cuối mùa 2025/26.
|
Ipswich chi 3 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ tấn công Anis Mehmeti từ Bristol City.
