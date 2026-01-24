7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Southampton là một đội bóng đá Anh có trụ sở tại thành phố Southampton, Hampshire. Câu lạc bộ đã giành được FA Cup một lần vào năm 1976 và từng bị xuống hạng Premier League vào ngày 15/5/2005. Họ trở lại Premier League vào mùa giải 2012-13 và thi đấu giải này từ đó đến nay.

Thành lập: 1885

1885 Biệt danh: The Saints

The Saints Sân vận động: St Mary's, Southampton, Anh