Những thống kê bóc trần MU trước Newcastle

Thất bại của MU trên sân Newcastle đang gây ra nhiều sự thất vọng lớn đối với người hâm mộ, đặc biệt khi đội khách có lợi thế được thi đấu hơn người khá lâu.

MU đứt mạch bất bại - tai nạn hay hệ quả? Chuỗi trận ấn tượng của học trò Michael Carrick đã chính thức dừng lại sau trận thua Newcastle rạng sáng nay. Ở đó, người xem dễ thấy được những vấn đề tồn đọng mà MU vẫn chưa thể giải quyết được.

Tuy nhiên, nếu gạt bỏ những cảm xúc tiếc nuối sang một bên để nhìn thẳng vào hệ thống các số liệu thống kê chuyên sâu, bất kỳ ai cũng sẽ nhận ra “Quỷ đỏ” hoàn toàn xứng đáng phải nhận trái đắng. Sự áp đảo về mặt thời lượng kiểm soát bóng của đoàn quân do huấn luyện viên Michael Carrick dẫn dắt thực chất chỉ là một lớp vỏ bọc hào nhoáng, che đậy sự yếu kém trong khâu dứt điểm và khả năng chống phản công.

Newcastle, dù phải chơi thiếu quân số, đã thể hiện sự vượt trội tuyệt đối về chất lượng tạo cơ hội cũng như tinh thần chiến đấu quả cảm.

Cầm bóng vô hại và sự chênh lệch về chất lượng dứt điểm

Nhìn lướt qua bảng thống kê tổng quan từ luồng Datazone trên FPT Play, Manchester United dường như làm chủ thế trận khi nắm 55% thời lượng kiểm soát bóng và thực hiện thành công 384 trên tổng số 469 đường chuyền. Con số này nhỉnh hơn mức 45% thời lượng kiểm soát bóng và 291 đường chuyền chính xác của đội chủ nhà.

Đội bóng áo đỏ cũng tung ra tổng cộng 14 cú sút, nhiều hơn 12 pha dứt điểm từ phía Newcastle. Dẫu vậy, việc cầm bóng nhiều lại trở nên vô nghĩa khi nó không được chuyển hóa thành những pha hãm thành mang tính sát thương cao.

Điểm mấu chốt định đoạt trận đấu nằm ở chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG). Newcastle đạt mức xG lên tới 2.48, áp đảo hoàn toàn so với con số 1.49 khiêm tốn của "Quỷ đỏ". Điều này chứng tỏ các cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra có độ nguy hiểm cao hơn rất nhiều.

Sự khác biệt càng trở nên sâu sắc khi phân tích chỉ số bàn thắng kỳ vọng trên khung thành (xGOT), đại lượng đo lường chất lượng thực sự của những cú sút đi trúng đích. Newcastle đạt 2.54 xGOT, trong khi Manchester United chỉ vỏn vẹn 0.72.

Dù cả hai đội đều có 5 cú sút trúng mục tiêu, những pha ra chân của Newcastle mang tính đe dọa lớn, buộc thủ môn đối phương phải hoạt động với cường độ cao nhất. Ngược lại, 5 pha dứt điểm đi trúng đích của Manchester United lại thiếu đi sự sắc bén cần thiết để làm rung mành lưới.

Sự bế tắc của đội khách còn thể hiện qua chất lượng những quả tạt. Tỷ lệ tạt bóng chính xác của Newcastle đạt 33% với 5 lần thành công, vượt xa con số 14% mờ nhạt của Manchester United.

Các đường lên bóng từ hai biên của đội chủ nhà luôn đặt hệ thống phòng ngự đối phương vào trạng thái báo động đỏ, trong khi những nỗ lực nhồi bóng vào vòng cấm của đội khách thường xuyên kết thúc trong sự thất vọng.

Sự xuất sắc của Lammens là không đủ.

Sự lỏng lẻo ở hệ thống phòng ngự và tinh thần tranh chấp lép vế

Bóng đá đòi hỏi sự cân bằng tuyệt đối giữa mặt trận tấn công và phòng ngự, điều Manchester United đánh mất hoàn toàn trong trận đấu này. Những sai lầm cá nhân tiếp tục là điểm yếu cố hữu chưa được khắc phục.

Đội khách mắc tới 2 lỗi trực tiếp dẫn đến cú sút của đối phương, cao gấp đôi so với 1 lỗi bên phía Newcastle. Việc liên tục thi đấu thiếu tập trung và tự tước đi lợi thế khiến khung thành "Quỷ đỏ" luôn đặt trong trạng thái mong manh, sẵn sàng đổ sụp trước bất kỳ đợt lên bóng tốc độ nào.

Khi phải chơi thiếu người, Newcastle bù đắp bất lợi về quân số bằng một thái độ thi đấu kiên cường và tinh thần rực lửa. Thống kê tranh chấp tay đôi phản ánh rõ nét sự quyết tâm này.

Đội chủ nhà giành chiến thắng trong 60 tình huống tranh chấp, áp đảo so với con số 53 của các cầu thủ áo đỏ. Khả năng cản phá giải nguy của Newcastle cũng lên tới 30 lần, gần gấp đôi so với 18 lần của Manchester United. Bức tường phòng ngự lùi sâu và được tổ chức kỷ luật của đội bóng vùng Đông Bắc đã phong tỏa thành công những nỗ lực áp sát khu vực cấm địa.

Dù Manchester United tạo ra 4 cơ hội ăn bàn rõ rệt và có tới 33 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, sự vội vàng và thiếu tinh tế ở nhịp xử lý cuối cùng đã phá hỏng tất cả. Việc thủ thành của Newcastle phải thực hiện 4 pha cứu thua nhưng tỷ lệ xGOT phải đối mặt chỉ là 0.72 là minh chứng hùng hồn cho sự vô duyên của các chân sút đội khách.

Ngược lại, người gác đền của Manchester United phải đối diện với chỉ số xGOT lên tới 2.54, cho thấy hàng thủ phía trên đã hoàn toàn bất lực trong việc che chắn và ngăn chặn những tình huống xâm nhập nguy hiểm.

Những con số thống kê chuyên sâu luôn mang đến cái nhìn khách quan nhất. Chúng phơi bày một thực tại tàn nhẫn rằng thời lượng kiểm soát bóng vượt trội không thể mang lại chiến thắng nếu thiếu đi sự chính xác và sắc sảo.

Manchester United nhận một thất bại hoàn toàn xứng đáng trước một đối thủ phòng ngự phản công xuất sắc hơn, chắt chiu cơ hội tốt hơn và thể hiện khao khát giành chiến thắng mãnh liệt hơn hẳn trong từng pha bóng.