Carrick giành giải thưởng đầu tiên tại Premier League

HLV tạm quyền của Man Utd lần đầu được vinh danh ở hạng mục giải thưởng ở Ngoại hạng Anh.

Carrick nhận giải từ BTC Premier League.

Theo tiết lộ từ Centre Goals, Carrick giành giải Huấn luyện viên hay nhất tháng 1/2026 của Premier League, dù ông chỉ dẫn dắt MU hai trận trong tháng. Thông báo chính thức dự kiến được công bố trong thời gian ngắn tới, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp huấn luyện còn non trẻ của cựu danh thủ sinh năm 1981.

Manchester United dưới thời Michael Carrick đang trải qua giai đoạn thăng hoa ấn tượng nhất kể từ đầu mùa. Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng thay Ruben Amorim, Carrick giúp "Quỷ đỏ" bất bại trong 5 trận gần nhất, với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, qua đó vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League.

Điều đáng nói, những chiến thắng đó đều đến trước các đối thủ sừng sỏ như Manchester City, Arsenal, Tottenham Hotspur và Fulham. Đặc biệt, hai thắng lợi trước Man City và Arsenal ngay trong tháng 1 đã tạo nên bước ngoặt lớn, thổi luồng sinh khí mới vào tham vọng giành vé dự Champions League của đội chủ sân Old Trafford.

Trận hòa duy nhất diễn ra trước West Ham, khi Benjamin Sesko tỏa sáng với bàn gỡ hòa ở phút bù giờ, giữ lại một điểm quý giá.

Tuy nhiên, phía trước Carrick vẫn còn nhiều thử thách. Manchester United sẽ có hai tuần chuẩn bị trước chuyến làm khách khó khăn tới Everton. Ban lãnh đạo MU khẳng định mục tiêu hàng đầu là giành suất dự UEFA Champions League, bởi tấm vé này sẽ mang lại nguồn tài chính quan trọng cho kế hoạch chuyển nhượng mùa hè.

Trong bối cảnh Carrick vẫn đang trong thời gian thử thách, mỗi trận đấu còn lại của mùa giải đều mang ý nghĩa quyết định tới tương lai của ông tại Old Trafford.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.