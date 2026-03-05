HLV Iraq mắc kẹt trước trận play-off World Cup

Chiến sự tại Trung Đông khiến HLV trưởng Graham Arnold bị mắc kẹt ở UAE, trong khi nhiều cầu thủ Iraq chưa thể xin visa sang Mexico cho trận play-off vòng loại World Cup 2026.

HLV trưởng Graham Arnold hiện chưa thể rời UAE.

Hy vọng giành vé dự World Cup 2026 của tuyển Iraq đang chịu tác động từ tình hình căng thẳng tại Trung Đông. HLV trưởng Graham Arnold hiện chưa thể rời UAE do không phận trong khu vực bị đóng cửa.

Liên đoàn Bóng đá Iraq (IFF) xác nhận thông tin này trong thông báo đăng trên mạng xã hội. Theo đó, việc đóng cửa không phận khiến chiến lược gia người Australia bị kẹt lại tại UAE và chưa thể di chuyển cùng đội tuyển.

“Do không phận bị đóng cửa, HLV trưởng Graham Arnold hiện chưa thể rời UAE”, IFF cho biết.

Không chỉ ban huấn luyện gặp khó khăn trong di chuyển, nhiều cầu thủ Iraq cũng chưa hoàn tất thủ tục nhập cảnh Mexico. Theo IFF, một số đại sứ quán vẫn đóng cửa vì tình hình khu vực, khiến các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài cùng thành viên ban huấn luyện và đội ngũ y tế chưa thể xin visa.

Đây là trở ngại lớn khi Iraq chuẩn bị cho trận play-off quan trọng trong hành trình dự World Cup 2026.

Theo lịch, Iraq sẽ đối đầu Bolivia hoặc Suriname tại Monterrey (Mexico) vào ngày 31/3. Trận đấu này quyết định một trong hai suất cuối cùng dự vòng chung kết World Cup, giải đấu sẽ được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada.

IFF cho biết đang làm việc trực tiếp với FIFA để tìm giải pháp đảm bảo đội tuyển có thể tham dự trận đấu. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đã được cập nhật toàn bộ diễn biến liên quan đến tình hình của đội tuyển Iraq.

Trong trường hợp không vượt qua trận play-off, Iraq vẫn còn một khả năng khác để dự World Cup nếu Iran không thể tham dự giải do ảnh hưởng từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào quốc gia này.

Trong lịch sử, Iraq mới chỉ một lần góp mặt tại vòng chung kết World Cup. Đó là kỳ World Cup 1986, cũng diễn ra tại Mexico.

HLV Graham Arnold là cái tên quen thuộc của bóng đá Australia. Ông từng dẫn dắt đội tuyển Australia vào vòng 1/8 World Cup 2022 tại Qatar. Chiến lược gia 61 tuổi rời vị trí này năm 2024 trước khi nhận lời dẫn dắt tuyển Iraq vào tháng 5/2025.