Neymar nhắn nhủ Rodrygo

  • Thứ tư, 4/3/2026 18:20 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Neymar gửi thông điệp xúc động tới Rodrygo sau khi tiền đạo của Real Madrid dính chấn thương dây chằng và chính thức lỡ World Cup 2026.

Neymar động viên Rodrygo vững niềm tin để vượt qua khó khăn.

Trên mạng xã hội, Neymar gọi Rodrygo là "người kế thừa" và khẳng định đây là "một trong những ngày buồn nhất" với anh. Từng trải qua những ca chấn thương dài hạn, Neymar khuyên đàn em giữ vững tinh thần, niềm tin.

"Em sẽ trở lại mạnh mẽ hơn", anh nhắn nhủ, đồng thời khẳng định sẽ luôn ở bên ủng hộ Rodrygo.

Đáp lại lời động viên, Rodrygo cảm ơn thần tượng và thừa nhận đây là một trong những thời điểm khó khăn nhất sự nghiệp. Anh cho biết chấn thương dây chằng là điều mình luôn lo sợ, nhưng khẳng định sẽ không dừng lại.

"Đây chỉ là lời tạm biệt tạm thời, tôi sẽ sớm trở lại", tiền đạo 25 tuổi viết.

Trước đó, Real Madrid xác nhận Rodrygo bị đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm ngoài đầu gối phải sau trận thua Getafe 0-1 hôm 3/3. Chấn thương xảy ra chỉ ít phút sau khi anh vào sân từ ghế dự bị. Thời gian hồi phục dự kiến từ 7 đến 9 tháng, đồng nghĩa mùa giải khép lại và giấc mơ World Cup 2026 cùng tuyển Brazil cũng tan vỡ.

Sự vắng mặt của Rodrygo là tổn thất lớn với cả Real Madrid lẫn tuyển Brazil. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn 12 vòng đấu để bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga, đồng thời chuẩn bị bước vào vòng 1/8 Champions League gặp Man City. Trong khi đó, tuyển Brazil dự kiến đá trận mở màn World Cup gặp Morocco ngày 13/6.

Rodrygo bỏ lỡ World Cup 2026

Cú sốc lớn với Real Madrid và tuyển Brazil khi Rodrygo sẽ vắng mặt tại World Cup 2026 vì chấn thương dây chằng chéo trước (ACL).

33:1951 hôm qua

Chelsea ra giá kỷ lục cho Rodrygo

Real Madrid được cho là nhận được lời đề nghị chính thức trị giá 70 triệu euro dành cho Rodrygo từ Chelsea.

06:18 3/3/2026

Real Madrid tan hoang lực lượng

Rodrygo đẩy Real Madrid vào tình thế khó khăn khi loạt trụ cột vắng mặt đúng vào giai đoạn quyết định của mùa giải.

06:49 7/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

