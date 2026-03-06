Thái độ khó chấp nhận của Greenwood

Tiền đạo Mason Greenwood gây tranh cãi khi đứng tách biệt đồng đội trong loạt luân lưu của Marseille trước Toulouse ở Cúp Quốc gia Pháp rạng sáng 6/3.

Greenwood vướng chỉ trích.

Ở trận đấu này, Marseille hòa Toulouse 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức và buộc phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Sau cùng, Marseille nhận thất bại 3-4 trên chấm 11 m. Cầu thủ bỏ lỡ quả sút quyết định là Ethan Nwaneri.

Đáng chú ý, Greenwood là người mở tỷ số cho Marseille chỉ sau 2 phút thi đấu, cũng từ chấm phạt đền. Bàn thắng đánh dấu pha lập công thứ 24 của tiền đạo 24 tuổi trong mùa giải 2025/26 trên mọi đấu trường.

Dù sở hữu phong độ ghi bàn đáng nể, Greenwood vẫn khiến nhiều cổ động viên Marseille không hài lòng với thái độ thi đấu. Trong loạt sút luân lưu trước Toulouse, tiền đạo người Anh đứng cách khá xa đồng đội, gần như không tham gia động viên tinh thần toàn đội. Hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và làm dấy lên nhiều ý kiến chỉ trích.

Greenwood (10) đứng tách biệt đồng đội trong loạt luân lưu.

Một người hâm mộ bình luận: "Cậu ta dường như không còn gắn bó với đội bóng. Greenwood không tham gia phòng ngự hay hỗ trợ đồng đội. Khi cậu ấy ra đi, Marseille có thể mất đi một vũ khí tấn công quan trọng, nhưng đội sẽ cân bằng hơn ở khâu phòng ngự".

Một cổ động viên khác viết: "Đó là phong cách của một cầu thủ chơi cá nhân, ích kỷ. Với thái độ như vậy thì cậu ta muốn đạt được điều gì?".

Trong khi đó, một ý kiến khác cho rằng Greenwood từ lâu đã không hòa hợp với nội bộ đội bóng, đặc biệt là với Giám đốc Thể thao Mehdi Benatia.

Thất bại trước Toulouse khiến Marseille bị loại khỏi Cúp Quốc gia Pháp. Trước đó, đội bóng này cũng gây thất vọng khi dừng chân ngay vòng phân hạng Champions League, dù nắm nhiều lợi thế để đi tiếp.

