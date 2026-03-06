MU ra giá kỷ lục cho Bruno Guimaraes

Manchester United được cho là nhắm tới tiền vệ Bruno Guimaraes của Newcastle United để thay thế Casemiro.

MU muốn có Guimaraes.

Theo Fichajes, "Quỷ đỏ" sẵn sàng chi đến 110 triệu euro để thuyết phục Newcastle nhả ngôi sao người Brazil trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026, qua đó biến anh thành tân binh đắt nhất lịch sử CLB. Hiện kỷ lục chuyển nhượng thuộc về Paul Pogba với giá 105 triệu euro.

Ban lãnh đạo thể thao của MU đang gấp rút tìm phương án tái thiết tuyến giữa trong bối cảnh Casemiro sẽ rời Old Trafford. HLV Michael Carrick được cho là rất ủng hộ thương vụ này. Cựu tiền vệ MU đánh giá Guimaraes là mẫu cầu thủ hoàn hảo để kết hợp cùng tài năng trẻ Kobbie Mainoo ở khu trung tuyến. Với khả năng điều tiết trận đấu, tranh chấp mạnh mẽ và hỗ trợ tấn công hiệu quả, Guimaraes được xem là mảnh ghép lý tưởng cho kế hoạch tái thiết của "Quỷ đỏ".

Ở mùa giải hiện tại, tiền vệ 28 tuổi thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Newcastle khi ghi 9 bàn và đóng góp 7 kiến tạo sau 35 lần ra sân. Không chỉ nổi bật ở khả năng phát động tấn công bằng những đường chuyền dài chính xác, Guimaraes còn sở hữu khả năng đánh chặn thông minh và nhãn quan chiến thuật tốt.

Dù vậy, việc chiêu mộ đội trưởng Newcastle sẽ không dễ dàng. Guimaraes vẫn còn hợp đồng với đội chủ sân St James’ Park đến năm 2028, và Newcastle chắc chắn không muốn mất một trong những trụ cột quan trọng nhất của họ.

Tuy nhiên, sức hút từ dự án tái thiết tại Old Trafford cùng tham vọng trở lại đỉnh cao của MU có thể trở thành yếu tố then chốt. Nếu thương vụ hoàn tất, Guimaraes được kỳ vọng sẽ mang lại sự cân bằng và sáng tạo cho tuyến giữa, giúp MU tăng sức cạnh tranh trong cuộc đua danh hiệu ở những mùa giải tới.

