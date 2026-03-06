Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU ra giá kỷ lục cho Bruno Guimaraes

  • Thứ sáu, 6/3/2026 06:32 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Manchester United được cho là nhắm tới tiền vệ Bruno Guimaraes của Newcastle United để thay thế Casemiro.

MU muốn có Guimaraes.

Theo Fichajes, "Quỷ đỏ" sẵn sàng chi đến 110 triệu euro để thuyết phục Newcastle nhả ngôi sao người Brazil trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026, qua đó biến anh thành tân binh đắt nhất lịch sử CLB. Hiện kỷ lục chuyển nhượng thuộc về Paul Pogba với giá 105 triệu euro.

Ban lãnh đạo thể thao của MU đang gấp rút tìm phương án tái thiết tuyến giữa trong bối cảnh Casemiro sẽ rời Old Trafford. HLV Michael Carrick được cho là rất ủng hộ thương vụ này. Cựu tiền vệ MU đánh giá Guimaraes là mẫu cầu thủ hoàn hảo để kết hợp cùng tài năng trẻ Kobbie Mainoo ở khu trung tuyến. Với khả năng điều tiết trận đấu, tranh chấp mạnh mẽ và hỗ trợ tấn công hiệu quả, Guimaraes được xem là mảnh ghép lý tưởng cho kế hoạch tái thiết của "Quỷ đỏ".

Ở mùa giải hiện tại, tiền vệ 28 tuổi thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Newcastle khi ghi 9 bàn và đóng góp 7 kiến tạo sau 35 lần ra sân. Không chỉ nổi bật ở khả năng phát động tấn công bằng những đường chuyền dài chính xác, Guimaraes còn sở hữu khả năng đánh chặn thông minh và nhãn quan chiến thuật tốt.

Dù vậy, việc chiêu mộ đội trưởng Newcastle sẽ không dễ dàng. Guimaraes vẫn còn hợp đồng với đội chủ sân St James’ Park đến năm 2028, và Newcastle chắc chắn không muốn mất một trong những trụ cột quan trọng nhất của họ.

Tuy nhiên, sức hút từ dự án tái thiết tại Old Trafford cùng tham vọng trở lại đỉnh cao của MU có thể trở thành yếu tố then chốt. Nếu thương vụ hoàn tất, Guimaraes được kỳ vọng sẽ mang lại sự cân bằng và sáng tạo cho tuyến giữa, giúp MU tăng sức cạnh tranh trong cuộc đua danh hiệu ở những mùa giải tới.

Highlights Newcastle 2-1 MU Rạng sáng 5/3, Newcastle dù chơi thiếu người vẫn bản lĩnh đánh bại Manchester United ở vòng 29 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Man City chao đảo ở thời điểm then chốt

Hai bàn thắng của Morgan Gibbs-White và Elliot Anderson giúp Nottingham Forest cầm hòa Manchester City 2-2, kết quả có thể trở thành bước ngoặt trong cuộc đua vô địch Premier League.

24:1450 hôm qua

Duy Anh

MU Paul Pogba MU Bruno Newcastle Premier League

  • Paul Pogba

    Paul Pogba

    Paul Labile Pogba là cầu thủ người Pháp gốc Guinée hiện đang chơi cho Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh hoạt động chủ yếu như một tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể được triển khai như một tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự.

    • Ngày sinh: 15/3/1993
    • Nơi sinh: Lagny-sur-Marne, Pháp
    • Chiều cao: 1.91 m
    • Vị trí: Tiền vệ

Đọc tiếp

UEFA phat Real Madrid hinh anh

UEFA phạt Real Madrid

3 phút trước 18:22 6/3/2026

0

UEFA ra án phạt đối với Real Madrid sau sự cố xảy ra trên khán đài trong trận thắng Benfica 2-1 thuộc lượt về vòng play-off Champions League hôm 26/2.

Kich ban co the khien World Cup 2026 bi hoan hinh anh

Kịch bản có thể khiến World Cup 2026 bị hoãn

47 phút trước 17:38 6/3/2026

0

World Cup 2026 thể bị hoãn trong trường hợp xung đột Trung Đông lan rộng sang châu Âu hoặc Bắc Mỹ, tạo ra rủi ro an ninh nghiêm trọng đối với giải đấu.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý