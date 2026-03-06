Lý do Bale từ chối MU

Cựu ngôi sao Gareth Bale tiết lộ MU đưa ra đề nghị tài chính hấp dẫn hơn Real Madrid trong hè 2013, nhưng anh sớm quyết định gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Bale thừa nhận việc chọn Real thay vì MU mở ra chương rực rỡ nhất trong sự nghiệp thi đấu.

Chia sẻ trên chương trình The Overlap, Bale nhớ lại giai đoạn bản thân trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu của bóng đá châu Âu sau mùa giải bùng nổ cùng Tottenham Hotspur.

"Tôi nói chuyện với MU vào năm 2013. Họ thật sự trả giá cao hơn Real Madrid và tôi cũng có trao đổi với David Moyes", Bale kể. "Nhưng trái tim tôi hướng về Madrid. Tôi cũng có một thỏa thuận mang tính danh dự với Daniel Levy".

Theo Bale, Chủ tịch Tottenham khi đó không muốn bán anh cho một đối thủ trực tiếp tại Anh. Dù quá trình đàm phán diễn ra không hề dễ dàng, Levy cuối cùng vẫn tôn trọng cam kết cho phép cầu thủ ra nước ngoài thi đấu.

Quyết định mở đường để Real Madrid hoàn tất thương vụ chuyển nhượng kỷ lục thế giới lúc bấy giờ. Bale cũng cho rằng việc ưu tiên đội bóng Tây Ban Nha thay vì MU là lựa chọn đúng đắn cho sự nghiệp.

"Nếu nhìn lại 12 năm qua, tôi nghĩ mình chọn đúng", Bale nói. "Tôi không đi theo con đường tiền lương với MU. Họ đề nghị mức phí chuyển nhượng cao hơn và thậm chí có kèm thêm cầu thủ, nhưng mọi thứ thật sự không tiến triển xa".

Cựu tiền đạo 36 tuổi tiết lộ thêm rằng Real Madrid thể hiện quyết tâm rất sớm khi dành sẵn áo số 11 cho anh và liên hệ trực tiếp với nhiều người liên quan để thúc đẩy thương vụ.

Gia nhập sân Santiago Bernabeu, Bale trở thành nhân tố quan trọng giai đoạn thành công bậc nhất lịch sử Real Madrid. Anh giành nhiều danh hiệu lớn, đặc biệt là 3 chức vô địch La Liga và 5 Champions League, đồng thời ghi nhiều bàn thắng quyết định trong các trận chung kết.

MU đứt mạch bất bại - tai nạn hay hệ quả? Chuỗi trận ấn tượng của học trò Michael Carrick đã chính thức dừng lại sau trận thua Newcastle rạng sáng nay. Ở đó, người xem dễ thấy được những vấn đề tồn đọng mà MU vẫn chưa thể giải quyết được.