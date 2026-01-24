Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bale chỉ ra cách giành quyền đá phạt với Ronaldo

  • Thứ bảy, 24/1/2026 18:28 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Gareth Bale cho biết anh và Cristiano Ronaldo có sự phân công rõ ràng trong các tình huống đá phạt tại Real Madrid, dựa trên vị trí bóng và sự tôn trọng lẫn nhau.

Bale gặt hái nhiều danh hiệu cùng Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Theo Bale, mọi thứ không hề phức tạp hay mang tính giành giật nhau như nhiều người từng nghĩ. "Chúng tôi hiểu rõ vai trò của mình", Bale chia sẻ: "Nếu đá phạt ở cánh phải, tôi là người thực hiện. Nếu ở cánh trái, Cristiano sẽ đá".

Sự phân công này được duy trì ổn định trong nhiều mùa giải, dựa trên đặc điểm thuận chân và góc sút quen thuộc của mỗi người. Bale thuận chân trái, có xu hướng dứt điểm từ bên phải vào trong, trong khi Ronaldo thường tạo ra uy lực từ những cú sút ở bên trái.

Theo cựu tuyển thủ xứ Wales, điều quan trọng là sự tôn trọng và thống nhất trong nội bộ đội bóng. "Giữa chúng tôi có sự thấu hiểu lẫn nhau, nên mọi thứ diễn ra rất ổn", Bale nhấn mạnh.

Chi tiết thú vị nhất nằm ở những quả đá phạt chính diện khung thành. Bale tiết lộ rằng trong trường hợp này, hai ngôi sao từng giải quyết vấn đề bằng một cách rất đơn giản: "Nếu ở chính diện thì chúng tôi oẳn tù tì".

Cách phân chia ấy phản ánh bầu không khí tương đối thoải mái giữa hai cầu thủ, đồng thời cho thấy Real Madrid thời điểm đó có đủ cá tính lớn nhưng vẫn giữ được sự cân bằng cần thiết.

Trong giai đoạn Bale và Ronaldo cùng sát cánh, Real Madrid gặt hái nhiều thành công lớn. Cả Ronaldo và Bale đều để lại dấu ấn với những khoảnh khắc quyết định, đặc biệt ở các trận chung kết.

Ronaldo có thể thành ông chủ Al Nassr

Trong bối cảnh Cristiano Ronaldo tính tới khả năng giải nghệ vào năm 2027, Saudi Arabia đang chủ động xây dựng những phương án dài hạn để duy trì sức hút toàn cầu cho Saudi Pro League.

14 giờ trước

Rộ tin Ronaldo sắp giải nghệ

Cristiano Ronaldo được cho là vạch sẵn lộ trình khép lại sự nghiệp lẫy lừng vào mùa hè 2027.

37:2216 hôm qua

Ronaldo tiến sát kỷ lục 1.000 bàn thắng

Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo Al Nassr khi góp công mang về chiến thắng 2-1 trước Damac ở vòng đấu mới nhất của Saudi Pro League rạng sáng 22/1.

06:09 22/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Bale chon 'cau thu hoan hao' hinh anh

Bale chọn 'cầu thủ hoàn hảo'

14:53 25/12/2025 14:53 25/12/2025

0

Khi được hỏi về hình mẫu cầu thủ lý tưởng, Gareth Bale không tìm đến những so sánh mơ hồ. Anh ghép từng phẩm chất cụ thể, từ kỹ thuật, tốc độ đến bản lĩnh, để tạo nên một chân dung mang đậm dấu ấn của kỷ nguyên Real Madrid.

Bale noi ly do Alonso that bai o Real Madrid hinh anh

Bale nói lý do Alonso thất bại ở Real Madrid

00:00 22/1/2026 00:00 22/1/2026

0

Gareth Bale cho rằng Xabi Alonso thất bại ở Real Madrid không vì năng lực chuyên môn, mà do thiếu khả năng kiểm soát và quản trị phòng thay đồ.

Đào Trần

Bale Cristiano Ronaldo Gareth Bale Cristiano Ronaldo Gareth Bale Real Madrid

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý