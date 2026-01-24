Bale chỉ ra cách giành quyền đá phạt với Ronaldo

Gareth Bale cho biết anh và Cristiano Ronaldo có sự phân công rõ ràng trong các tình huống đá phạt tại Real Madrid, dựa trên vị trí bóng và sự tôn trọng lẫn nhau.

Bale gặt hái nhiều danh hiệu cùng Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Theo Bale, mọi thứ không hề phức tạp hay mang tính giành giật nhau như nhiều người từng nghĩ. "Chúng tôi hiểu rõ vai trò của mình", Bale chia sẻ: "Nếu đá phạt ở cánh phải, tôi là người thực hiện. Nếu ở cánh trái, Cristiano sẽ đá".

Sự phân công này được duy trì ổn định trong nhiều mùa giải, dựa trên đặc điểm thuận chân và góc sút quen thuộc của mỗi người. Bale thuận chân trái, có xu hướng dứt điểm từ bên phải vào trong, trong khi Ronaldo thường tạo ra uy lực từ những cú sút ở bên trái.

Theo cựu tuyển thủ xứ Wales, điều quan trọng là sự tôn trọng và thống nhất trong nội bộ đội bóng. "Giữa chúng tôi có sự thấu hiểu lẫn nhau, nên mọi thứ diễn ra rất ổn", Bale nhấn mạnh.

Chi tiết thú vị nhất nằm ở những quả đá phạt chính diện khung thành. Bale tiết lộ rằng trong trường hợp này, hai ngôi sao từng giải quyết vấn đề bằng một cách rất đơn giản: "Nếu ở chính diện thì chúng tôi oẳn tù tì".

Cách phân chia ấy phản ánh bầu không khí tương đối thoải mái giữa hai cầu thủ, đồng thời cho thấy Real Madrid thời điểm đó có đủ cá tính lớn nhưng vẫn giữ được sự cân bằng cần thiết.

Trong giai đoạn Bale và Ronaldo cùng sát cánh, Real Madrid gặt hái nhiều thành công lớn. Cả Ronaldo và Bale đều để lại dấu ấn với những khoảnh khắc quyết định, đặc biệt ở các trận chung kết.