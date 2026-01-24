Ronaldo có thể thành ông chủ Al Nassr

Trong bối cảnh Cristiano Ronaldo tính tới khả năng giải nghệ vào năm 2027, Saudi Arabia đang chủ động xây dựng những phương án dài hạn để duy trì sức hút toàn cầu cho Saudi Pro League.

Ronaldo tạo ra sức hút quá lớn về mặt truyền thông cho Saudi Arabia. Ảnh: Reuters.

Theo tiết lộ của nhà báo Ben Jacobs, Saudi Arabia đang xem xét giữ Cristiano Ronaldo ở lại với vai trò ông chủ, thay vì chỉ là cầu thủ. Phương án được đề ra là tăng tỷ lệ cổ phần mà Ronaldo đang giữ tại Al Nassr lên đến 15%, qua đó biến anh thành một phần lâu dài trong hệ sinh thái bóng đá nước này.

Động thái trên gắn liền với thực tế rằng Ronaldo đang cân nhắc giải nghệ vào năm 2027. Dù chưa có tuyên bố chính thức, các nguồn tin thân cận cho biết ngôi sao người Bồ Đào Nha đã bắt đầu tính toán cho giai đoạn hậu sân cỏ, bao gồm vai trò kinh doanh, hình ảnh và ảnh hưởng toàn cầu.

Với Saudi Arabia, việc Ronaldo rời đi hoàn toàn có thể tạo ra khoảng trống lớn về mức độ quan tâm quốc tế, điều mà họ không hề mong muốn.

Song song với đó, Saudi Pro League đang chuẩn bị một làn sóng đầu tư mới sau World Cup, với mục tiêu chiêu mộ khoảng 50 ngôi sao nước ngoài. Danh sách mục tiêu được Ben Jacobs tiết lộ bao gồm những cái tên hàng đầu như Mohamed Salah, Robert Lewandowski, Vinicius Junior, Gabriel Martinelli và Bruno Fernandes.

Vinicius là mục tiêu tiếp theo được Saudi Arabia nhắm tới. Ảnh: Reuters.

Kế hoạch này cho thấy Saudi Pro League không muốn phụ thuộc vào một biểu tượng duy nhất, dù Ronaldo vẫn giữ vai trò trung tâm trong chiến lược thương mại hiện tại.

Việc mở rộng danh sách ngôi sao được xem là bước chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao, khi sức hút của giải đấu cần được duy trì bằng chiều sâu thương hiệu, thay vì chỉ dựa vào một cá nhân.

Trong bức tranh đó, Cristiano Ronaldo không chỉ là cầu thủ hay biểu tượng truyền thông, mà đang được định vị như một mảnh ghép chiến lược cho giai đoạn hậu 2027. Còn với Saudi Arabia, bài toán không phải là “khi nào Ronaldo rời đi”, mà là làm thế nào để bóng đá nước này vẫn giữ được sức hút khi kỷ nguyên Ronaldo khép lại.