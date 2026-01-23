Rộ tin Ronaldo sắp giải nghệ

Cristiano Ronaldo được cho là vạch sẵn lộ trình khép lại sự nghiệp lẫy lừng vào mùa hè 2027.

Ronaldo có thể dừng lại sự nghiệp thi đấu vào hè 2027.

Theo nhà báo Ben Jacobs, Ronaldo khả năng chia tay Al-Nassr vào mùa hè năm 2027, thời điểm hợp đồng hiện tại giữa hai bên chính thức hết hạn. Đó cũng có thể là lúc tiền đạo sinh năm 1985 nói lời giã từ bóng đá đỉnh cao, khép lại hơn hai thập kỷ chinh chiến ở các giải đấu hàng đầu thế giới.

Khi ấy, Ronaldo sẽ bước sang tuổi 42, cột mốc hiếm hoi trong lịch sử bóng đá hiện đại đối với một cầu thủ vẫn duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng. Hiện CR7 tiến sát kỷ lục 1.000 bàn thắng khi sở hữu 960 pha lập công trong sự nghiệp.

Gia nhập Al-Nassr từ đầu năm 2023, cựu sao Real Madrid không mất nhiều thời gian để khẳng định vị thế tại Saudi Pro League. Ở tuổi 40, Ronaldo hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu với 16 bàn tháng sau 16 trận, cho thấy bản năng sát thủ vẫn chưa hề mai một.

Với những gì đã và đang thể hiện, việc Ronaldo tiếp tục thi đấu đến hết hợp đồng tại Saudi Arabia được xem là kịch bản hợp lý, vừa giúp anh duy trì cảm hứng chơi bóng, vừa đóng vai trò biểu tượng cho giải đấu đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Còn hơn một năm trước khi Ronaldo khép lại hành trình của một trong những biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Tới thời điểm này, Ronaldo chinh phục 5 Quả bóng vàng, hàng loạt danh hiệu tập thể và thiết lập nhiều kỷ lục ghi bàn ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia.