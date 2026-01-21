Tượng Ronaldo bị đốt

Một thanh niên đốt bức tượng Cristiano Ronaldo trước bảo tàng CR7 ở Madeira, quay clip nhảy múa quanh ngọn lửa và đăng lên mạng xã hội.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, đối tượng tự quay cảnh đổ chất dễ cháy lên bức tượng Ronaldo đặt trước bảo tàng CR7 ở trung tâm Funchal, sau đó châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm phần lớn bức tượng đồng, thậm chí suýt bén vào áo của chính người này. Bất chấp nguy hiểm, người này vẫn bật nhạc từ loa mang theo và thực hiện những động tác nhảy múa phản cảm quanh đám cháy.

Đoạn video lập tức được đăng lên Instagram cá nhân với khoảng 1.000 người theo dõi. Tài khoản có tên zaino.tcc.filipe, tự mô tả là "một con người, nghệ sĩ freestyle và người địa phương", còn để lại dòng chú thích khiến dư luận phẫn nộ: "Đây là lời cảnh báo cuối cùng dành cho Cristiano".

Cảnh sát Madeira cho biết xác định được danh tính nghi phạm, song chưa bắt giữ được đối tượng. Nguồn tin từ lực lượng cảnh sát thông tin thêm: "Tác giả của vụ việc đã được nhận diện. Đây không phải gương mặt xa lạ vì từng liên quan đến những sự cố tương tự trước đây".

Hiện chưa rõ bức tượng có bị hư hại hay không. Ngọn lửa bùng lên dữ dội ban đầu nhưng nhanh chóng tắt, không lan rộng. Tuy nhiên, hành vi này vẫn gây phẫn nộ. Nhiều bình luận chỉ trích dữ dội xuất hiện ngay dưới đoạn video. Hiện bảo tàng của Ronaldo cho biết toàn bộ sự việc đã được chuyển cho cảnh sát xử lý và từ chối bình luận thêm.

Bức tượng bị đốt là phiên bản đặt trước bảo tàng CR7, từng được chuyển về vị trí này từ năm 2016 sau khi bị một nhóm CĐV phá hoại. Trước đó, tượng từng gây chú ý toàn cầu vì hình dáng quá nổi bật, thậm chí bị đem ra chế giễu trên mạng xã hội. Ronaldo từng trực tiếp trở về Madeira tham dự lễ khánh thành bức tượng năm 2014 và gọi đó là khoảnh khắc rất đặc biệt.