Ronaldo thắng kiện Juventus

Cristiano Ronaldo tiếp tục giành phần thắng trước Juventus trong tranh chấp tiền lương kéo dài nhiều năm, nhưng cánh cửa kháng cáo vẫn chưa khép lại.

Ronaldo từng có thời gian khoác áo Juventus.

Cristiano Ronaldo vừa giành thêm một chiến thắng quan trọng trên mặt trận pháp lý trong vụ kiện liên quan đến khoản lương chưa được thanh toán trong giai đoạn đại dịch Covid-19, thời điểm anh còn khoác áo Juventus.

Tranh chấp bắt nguồn từ năm 2021, khi Ronaldo rời Juventus để trở lại Manchester United. Tiền đạo người Bồ Đào Nha khẳng định anh vẫn còn 19,6 triệu euro tiền lương bị hoãn trả, trong khi Juventus cho rằng cầu thủ này tự nguyện từ bỏ khoản tiền đó nhằm hỗ trợ CLB vượt qua khủng hoảng tài chính do đại dịch.

Tháng 4/2024, tòa án Italy ra phán quyết có lợi cho Ronaldo, đặt dấu hỏi về tính hợp pháp của các thỏa thuận tài chính giữa Juventus và cầu thủ trong giai đoạn CLB bị điều tra vì quản lý tài chính thiếu minh bạch. Khi đó, Juventus bị buộc phải thanh toán 9,8 triệu euro, tương đương một nửa số tiền Ronaldo yêu cầu, và đã thực hiện nghĩa vụ này.

Không chấp nhận kết luận, Juventus lập tức kháng cáo với mục tiêu đòi lại khoản tiền đã chi trả. Tuy nhiên, trong phán quyết mới nhất, thẩm phán Gian Luca Robaldo đã bác bỏ đơn kháng cáo của đội bóng thành Turin, qua đó giữ nguyên quyết định buộc Juventus phải trả lương cho Ronaldo.

Dù vậy, vụ việc vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Theo quy định pháp lý, Juventus vẫn có quyền tiếp tục kháng cáo lên cấp cao hơn và đang cân nhắc các bước đi tiếp theo. Điều này đồng nghĩa với việc cuộc chiến pháp lý giữa hai bên, kéo dài từ sau đại dịch, có thể vẫn còn những diễn biến mới.

Bối cảnh của vụ kiện phản ánh giai đoạn khó khăn chung của bóng đá châu Âu trong thời kỳ Covid-19, khi các CLB mất nguồn thu từ khán giả và buộc phải đàm phán hoãn lương với cầu thủ. Juventus là một trong số nhiều đội bóng lựa chọn phương án này, với cam kết sẽ thanh toán đầy đủ khi tình hình tài chính ổn định trở lại.

Vấn đề nằm ở chỗ Ronaldo rời CLB trước khi các khoản lương bị hoãn được chi trả. Juventus cho rằng trong thỏa thuận chia tay, hai bên đã thống nhất chấm dứt mọi nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, tòa án xác định các tài liệu Juventus cung cấp không có chữ ký của Ronaldo, nên không đủ giá trị pháp lý.

Chiến thắng lần này giúp Ronaldo bảo vệ thành công quyền lợi tài chính của mình, đồng thời khép lại một chương tranh cãi kéo dài nhiều năm với CLB cũ. Tuy nhiên, với khả năng kháng cáo vẫn còn, đây có thể chưa phải là hồi kết cuối cùng của vụ việc.