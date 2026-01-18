Ronaldo kiếm tiền giỏi nhất giới thể thao

Cristiano Ronaldo tiếp tục là cỗ máy kiếm tiền số một của thể thao thế giới khi đứng đầu danh sách VĐV có thu nhập cao nhất toàn cầu.

Ronaldo không có đối thủ ở khả năng kiếm tiền.

Hồi tháng 6, siêu sao người Bồ Đào Nha dập tắt mọi đồn đoán về việc giải nghệ khi ký hợp đồng gia hạn 2 năm với CLB Al Nassr tại Saudi Pro League. Ở tuổi 40, Ronaldo bỏ túi khoảng 488.000 bảng mỗi ngày, tương đương 3,42 triệu bảng mỗi tuần, 20.357 bảng mỗi giờ, 339 bảng mỗi phút và 5,65 bảng mỗi giây.

Không dừng lại ở mức lương khổng lồ, Ronaldo còn được trao nhiều đặc quyền, qua đó đưa tổng thu nhập trong 2 năm hợp đồng vượt mốc 492 triệu bảng. Riêng mức lương cơ bản của anh tại Al Nassr lên tới 178 triệu bảng mỗi năm, kèm khoản phí ký hợp đồng 24,5 triệu bảng và có thể tăng lên 38 triệu bảng nếu kích hoạt năm thứ 2.

Theo Sportico, Ronaldo kiếm được tổng cộng 194 triệu bảng trong năm 2025, bao gồm 149 triệu bảng từ thi đấu và 45 triệu bảng từ các hợp đồng quảng cáo. Con số này giúp anh bỏ xa phần còn lại của danh sách.

Xếp ngay sau Ronaldo là võ sĩ quyền Anh, Canelo Alvarez. Nhà vô địch hạng siêu trung ký hợp đồng 4 trận với ông trùm quyền Anh Saudi Arabia, Turki Alalshikh, ước trị giá khoảng 240 triệu bảng. Riêng trong năm qua, Alvarez thu về 93 triệu bảng từ thượng đài và 9 triệu bảng từ quảng cáo.

Lionel Messi đứng thứ 3 với tổng thu nhập khoảng 97 triệu bảng, trong đó lương tại Inter Miami vào khoảng 45 triệu bảng, còn lại 52 triệu bảng đến từ các hợp đồng thương mại. Karim Benzema là cầu thủ bóng đá duy nhất khác góp mặt trong top 10, với thu nhập 86 triệu bảng tại Al Ittihad.

Ở nhóm các môn thể thao Mỹ, LeBron James (bóng rổ) xếp sau Juan Soto (bóng chày) ở vị trí thứ 5, với mức thu nhập khoảng 96 triệu bảng. Đáng chú ý, theo Sportico, không có vận động viên nữ nào lọt vào top 100.

Những VĐV có thu nhập cao nhất thế giới hiện tại.