Ronaldo đối mặt nguy cơ bị cấm thi đấu 4 trận

Cristiano Ronaldo đối diện nguy cơ bị treo giò tối đa 4 trận sau hành động gây tranh cãi ở thất bại 1-3 của Al-Nassr trước Al-Hilal tại Saudi Pro League hôm 13/1.

Ronaldo đối mặt với nguy cơ bị cấm thi đấu.

Theo beIN SPORTS, sau khi trận đấu khép lại, Ronaldo có những cử chỉ và phản ứng dữ dội với trọng tài, ngụ ý Al-Nassr bị xử ép. Những hành vi này lọt vào tầm ngắm của Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia và có thể bị xem là vi phạm Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức, đặc biệt ở các điều khoản liên quan đến hành vi xúc phạm và làm tổn hại uy tín của trọng tài.

Nếu bị kết luận có tội, siêu sao người Bồ Đào Nha có thể bị treo giò từ 2 đến 4 trận, kèm theo khoản tiền phạt dao động từ 5.300 đến 10.600 USD . Điều đó đồng nghĩa Ronaldo có nguy cơ vắng mặt trong loạt trận quan trọng gặp Al-Shabab (17/1), Damac (21/1), Al-Taawoun (26/1) và Al-Kholood (30/1), giai đoạn có ý nghĩa then chốt với tham vọng vô địch của Al-Nassr.

Sau khởi đầu hoàn hảo với 10 chiến thắng tuyệt đối, Al-Nassr dần sa sút và vừa nhận cú đòn mạnh trong cuộc đua vô địch khi gục ngã trên sân của đội đầu bảng. Dù Cristiano Ronaldo là người mở tỷ số ở phút 42 bằng một pha dứt điểm chuẩn xác, đại diện thủ đô Riyadh không thể giữ lợi thế.

Sang hiệp hai, đội trưởng Salem Al-Dawsari gỡ hòa cho Al-Hilal từ chấm phạt đền ở phút 57. Chỉ ít phút sau, thủ môn Nawaf Alaqidi của Al-Nassr bị truất quyền thi đấu, khiến thế trận hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ nhà. Tận dụng lợi thế hơn người, Mohamed Kanno và Ruben Neves lần lượt ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Al-Hilal.

Sau 14 trận, Al-Nassr bị Al-Hilal bỏ xa tới 7 điểm. Khả năng cao Ronaldo tiếp tục trắng tay ở Trung Đông.