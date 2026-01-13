Cristiano Ronaldo trải qua ngày thi đấu đáng quên khi Al Nassr nhận thất bại 1-3 trước Al Hilal ở trận đại chiến tại vòng 15 Saudi Pro League rạng sáng 13/1.

Phản ứng kỳ lạ của Ronaldo.

Ở phút 90+2, khi Al Hilal nâng tỷ số lên 3-1 nhờ pha lập công trên chấm 11 m của Ruben Neves, máy quay truyền hình lập tức hướng về băng ghế dự bị của Al Nassr. Tại đó, Ronaldo xuất hiện với gương mặt điềm tĩnh đến khó hiểu.

Siêu sao người Bồ Đào Nha không tỏ ra tức giận hay thất vọng như thường thấy, mà bất ngờ nở nụ cười gượng và giơ ngón tay về phía ống kính. Hành động này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và làm dấy lên nhiều luồng tranh cãi.

Một số ý kiến cho rằng cử chỉ của Ronaldo mang tính mỉa mai, thể hiện sự bất lực khi Al Nassr tiếp tục sụp đổ trong những thời khắc then chốt. Mới chỉ hai tuần trước, Ronaldo và đồng đội còn dẫn đầu bảng xếp hạng SPL với khoảng cách 4 điểm. Nhưng sau thất bại trước Al Hilal, Al Nassr bị bỏ xa với cách biệt lên đến 7 điểm. Giấc mơ vô địch trở nên mong manh hơn bao giờ hết với đội bóng áo vàng.

Ở trận vừa qua, Ronaldo ghi bàn duy nhất cho Al Nassr ở phút 42. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của thủ thành Nawaf Al-Aqidi, đồng thời Al Hilal ghi 2 bàn sau 2 quả 11 m được trao khiến Al Nassr nhận thất bại cay đắng.

Dù chuẩn bị bước sang tuổi 41, Ronaldo vẫn là đầu tàu về tinh thần lẫn chuyên môn của Al Nassr. Song những sai lầm nơi hàng thủ và sự thiếu ổn định của tập thể đội bóng áo vàng đang khiến mọi nỗ lực của CR7 trở nên vô nghĩa.

