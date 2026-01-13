Thái Sơn tỏa sáng

Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng, góp công lớn giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0 ở lượt trận cuối vòng bảng VCK U23 châu Á 2026 rạng sáng 13/1.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0.

Theo thống kê từ FotMob, Thái Sơn là một trong những ngôi sao nổi bật nhất bên phía U23 Việt Nam trong trận đấu gặp đội chủ nhà Saudi Arabia. Đá cặp cùng Xuân Bắc ở khu vực tiền vệ trung tâm, cầu thủ sinh năm 2003 đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 86%, tham gia 7 tình huống phòng ngự và thực hiện 7 pha tắc bóng thành công.

Khả năng tranh chấp, đọc tình huống và điều tiết nhịp độ trận đấu của Thái Sơn tiếp tục được phát huy rõ nét, đặc biệt trong bối cảnh U23 Việt Nam phải chịu sức ép lớn từ lối chơi tốc độ cao và khả năng luân chuyển bóng nhanh của U23 Saudi Arabia.

Trước trận đấu này, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã dành nhiều lời khen cho màn trình diễn của Thái Sơn, đồng thời đánh giá anh là một trong những nhân tố nổi bật nhất tại VCK U23 châu Á 2026.

Thái Sơn từng được chọn là Cầu thủ hay nhất trận thắng U23 Kyrgyzstan.

Tiền vệ của U23 Việt Nam thường xuyên đóng vai trò điểm trung chuyển, giúp đội bóng áo đỏ thoát khỏi sức ép pressing và duy trì sự cân bằng trong thế trận trước các đối thủ sở hữu nền tảng thể lực và tốc độ vượt trội.

AFC nhận định rằng phong cách thi đấu chững chạc, điềm tĩnh của Thái Sơn mang lại sự ổn định và cân bằng rất cần thiết cho tuyến giữa của U23 Việt Nam.

Trong bối cảnh thầy trò HLV Kim Sang-sik chuẩn bị bước vào trận tứ kết mang tính sống còn, phong độ ổn định của Thái Sơn được kỳ vọng sẽ trở thành bệ đỡ quan trọng, giúp U23 Việt Nam tự tin hướng tới những cột mốc mới tại đấu trường châu lục.

