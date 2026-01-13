CĐV Việt Nam vỡ òa cảm xúc

|
U23 Việt Nam vào tứ kết với 3 chiến thắng tuyệt đối.
Hầu hết CĐV bày tỏ sự phấn khích trước màn trình diễn của U23 Việt Nam trên khắp các trang mạng xã hội. Nhiều CĐV gọi đây là "bóng dáng nhà vô địch", khẳng định tuyển Việt Nam chơi "hay thì thôi luôn", thậm chí ví chiến thắng như một đêm hội. Không ít lời khen dành cho sự chắc chắn, bản lĩnh và khả năng tạo khác biệt ở những thời điểm quyết định.
Bên cạnh đó, các bình luận mang màu sắc hài hước cũng xuất hiện dày đặc. Một số tài khoản đùa rằng đối thủ "gặp ác mộng" khi phải đối đầu Việt Nam, hoặc nhận định Việt Nam không hẳn rơi vào "bảng tử thần" mà ngược lại trở thành "tử thần" của phần còn lại. Nhiều người còn hào hứng viết: "Hãy mang đội bóng tiếp theo đến đây".
Ở chiều ngược lại, vẫn có vài ý kiến thận trọng, cho rằng còn quá sớm để nói về danh hiệu và tuyển U23 việt Nam cần duy trì sự ổn định qua từng trận. Tuy vậy, bức tranh chung vẫn là tinh thần lạc quan. CĐV tin vào một hành trình dài hơi, đồng thời tiếp thêm lửa cho Nguyễn Đình Bắc và đồng đội bằng những lời động viên, biểu tượng trái tim và lá cờ Việt Nam phủ kín dưới phần bình luận.
Rạng sáng 13/1, U23 Việt Nam đánh bại chủ nhà Saudi Arabia 1-0 ở lượt trận cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026, khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng và đồng thời giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tránh phải chạm trán U23 Nhật Bản tại tứ kết.
