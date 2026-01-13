Khi nào U23 Việt Nam đá tứ kết?

Vào lúc 22h30 ngày 16/1 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết gặp đội nhì bảng B ở VCK U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam xuất sắc giành ngôi đầu bảng A VCK U23 châu Á.

Rạng sáng 13/1, chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026 không chỉ giúp U23 Việt Nam hoàn tất vòng bảng với thành tích toàn thắng, mà còn giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tránh được đối thủ rất mạnh là U23 Nhật Bản ở vòng tứ kết.

Với trọn vẹn 9 điểm sau 3 lượt trận, U23 Việt Nam xuất sắc giành ngôi nhất bảng A. Theo cơ chế bốc thăm chia nhánh của ban tổ chức, đội sẽ gặp đội nhì bảng B tại vòng knock-out. Thời gian thi đấu được ấn định lúc 18h30 ngày 16/1 (giờ Saudi Arabia), tương đương 22h30 cùng ngày (giờ Việt Nam).

Hiện tại, bảng B chứng kiến U23 Nhật Bản gần như chắc chắn chiếm ngôi đầu dù còn một trận chưa đá. Tấm vé nhì bảng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa U23 UAE và U23 Syria, tạo nên sự hồi hộp cho các fan trước khi vòng tứ kết bắt đầu.

Chiến thắng trước Saudi Arabia là minh chứng cho phong độ ổn định và chiến thuật hiệu quả của U23 Việt Nam, đồng thời tạo lợi thế tinh thần quan trọng khi bước vào vòng knock-out. Thầy trò Kim Sang-sik sẽ có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cho đối thủ tiếp theo, hướng tới mục tiêu tiến sâu tại giải U23 châu Á 2026.