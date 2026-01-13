U23 Việt Nam làm nên lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á

U23 Việt Nam trở thành đội đầu tiên của bóng đá Đông Nam Á toàn thắng ở vòng bảng trong lịch sử giải U23 châu Á.

U23 Việt Nam tạo kỳ tích khi hạ U23 Saudi Arabia.

Rạng sáng 13/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia 1-0 ở loạt trận cuối bảng A giải U23 châu Á. Với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, thầy trò HLV Kim Sang-sik trở thành đội đầu tiên của bóng đá Đông Nam Á toàn thắng ở vòng bảng trong lịch sử giải U23 châu Á.

Trước đó, trong 6 lần giải được tổ chức trước đây, U23 Indonesia là đội có thành tích tốt nhất ở vòng bảng với 6 điểm tại giải đấu năm 2024. Năm 2018, U23 Việt Nam chỉ có 4 điểm sau 3 lượt trận vòng bảng.

Tính tổng thể, thành tích của các đội bóng trẻ Việt Nam ở U23 châu Á hơn cả Đông Nam Á gộp lại. Việt Nam thắng tổng cộng 9 trận trong lịch sử giải U23 châu Á, nhiều hơn thành tích của các đội khác ở Đông Nam Á cộng vào.

Không tính Việt Nam, các đội Đông Nam Á chỉ thắng tổng cộng 7 trận trong lịch sử 7 kỳ giải đấu được tổ chức. Tại Đông Nam Á, Thái Lan và Indonesia mỗi đội có ba trận thắng tại giải này.

Thái Lan từng thắng Bahrain 5-0 năm 2020, Malaysia 3-0 năm 2022 và Iraq 2-0 năm 2024. Indonesia lần lượt thắng Australia 1-0, Jordan 4-1 và Hàn Quốc 2-2 (luân lưu 11-10) ở giải năm 2024.

Trong các đội Đông Nam Á còn lại từng dự giải, Malaysia thắng một trận (1-0 trước Saudi Arabia ở vòng bảng năm 2018). U23 Myanmar từng dự U23 châu Á đầu tiên năm 2013, nhưng thua cả ba trận.