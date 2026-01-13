Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
U23 Việt Nam làm nên lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á

  • Thứ ba, 13/1/2026 01:33 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

U23 Việt Nam trở thành đội đầu tiên của bóng đá Đông Nam Á toàn thắng ở vòng bảng trong lịch sử giải U23 châu Á.

U23 Việt Nam tạo kỳ tích khi hạ U23 Saudi Arabia.

Rạng sáng 13/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia 1-0 ở loạt trận cuối bảng A giải U23 châu Á. Với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, thầy trò HLV Kim Sang-sik trở thành đội đầu tiên của bóng đá Đông Nam Á toàn thắng ở vòng bảng trong lịch sử giải U23 châu Á.

Trước đó, trong 6 lần giải được tổ chức trước đây, U23 Indonesia là đội có thành tích tốt nhất ở vòng bảng với 6 điểm tại giải đấu năm 2024. Năm 2018, U23 Việt Nam chỉ có 4 điểm sau 3 lượt trận vòng bảng.

Tính tổng thể, thành tích của các đội bóng trẻ Việt Nam ở U23 châu Á hơn cả Đông Nam Á gộp lại. Việt Nam thắng tổng cộng 9 trận trong lịch sử giải U23 châu Á, nhiều hơn thành tích của các đội khác ở Đông Nam Á cộng vào.

Không tính Việt Nam, các đội Đông Nam Á chỉ thắng tổng cộng 7 trận trong lịch sử 7 kỳ giải đấu được tổ chức. Tại Đông Nam Á, Thái Lan và Indonesia mỗi đội có ba trận thắng tại giải này.

Thái Lan từng thắng Bahrain 5-0 năm 2020, Malaysia 3-0 năm 2022 và Iraq 2-0 năm 2024. Indonesia lần lượt thắng Australia 1-0, Jordan 4-1 và Hàn Quốc 2-2 (luân lưu 11-10) ở giải năm 2024.

Trong các đội Đông Nam Á còn lại từng dự giải, Malaysia thắng một trận (1-0 trước Saudi Arabia ở vòng bảng năm 2018). U23 Myanmar từng dự U23 châu Á đầu tiên năm 2013, nhưng thua cả ba trận.

Kỳ tích của HLV Kim Sang-sik

Chiến lược gia người Hàn Quốc đang duy trì thành tích hoàn hảo khi dẫn dắt các đội U22/U23 Việt Nam tại các giải đấu quốc tế gần đây.

Tường Linh

U23 Việt Nam U23 Saudi Arabia

