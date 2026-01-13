Kỳ tích của HLV Kim Sang-sik

Chiến lược gia người Hàn Quốc đang duy trì thành tích hoàn hảo khi dẫn dắt các đội U22/U23 Việt Nam tại các giải đấu quốc tế gần đây.

HLV Kim Sang-sik duy trì tỷ lệ thắng ở các đội trẻ Việt Nam. Ảnh: VFF

Rạng sáng 13/1, U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Saudi Arabia, qua đó tiến vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026 với ngôi nhất bảng A sau 3 trận toàn thắng. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ là U23 UAE hoặc U23 Syria.

Chiến thắng trước U23 Saudi Arabia giúp HLV Kim nối dài một kỷ lục đáng chú ý cùng bóng đá trẻ Việt Nam. Nếu không tính các trận giao hữu của U22 hoặc U23 (khi chiến lược gia người Hàn Quốc trao quyền chỉ đạo tạm thời cho trợ lý), ông Kim vẫn toàn thắng trong các trận đấu chính thức khi trực tiếp dẫn dắt các đội trẻ Việt Nam.

Từ vòng loại U23 châu Á, giải U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và hiện tại là VCK U23 châu Á 2026, các đội bóng do HLV Kim dẫn dắt vẫn chưa để thua trận nào.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan, trước khi tiếp tục vượt qua U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1. Ở lượt trận cuối, khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả của Đình Bắc giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng tối thiểu trước chủ nhà Saudi Arabia, qua đó khép lại vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối.

Với chuỗi kết quả ấn tượng này, người hâm mộ đang đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng tiến sâu của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại giải đấu năm nay.

