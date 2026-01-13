Xabi Alonso bị Real Madrid sa thải

Rạng sáng 13/1, Real Madrid ra thông báo sa thải HLV Xabi Alonso.

Xabi Alonso sớm bị Real Madrid sa thải.

Chỉ sau 232 ngày và 34 trận dẫn dắt, Xabi Alonso phải nói lời chia tay với ghế HLV trưởng Real Madrid, khép lại một nhiệm kỳ ngắn ngủi nhưng đầy biến động tại Bernabeu.

Real Madrid xác nhận hai bên chấm dứt hợp tác theo “thỏa thuận chung”. Trong thông báo chính thức, CLB nhấn mạnh Xabi Alonso vẫn luôn nhận được sự trân trọng của người hâm mộ, coi ông là một huyền thoại và gửi lời cảm ơn tới toàn bộ ban huấn luyện vì những đóng góp trong thời gian qua. Người thay thế là Alvaro Arbeloa, cựu cầu thủ trưởng thành từ chính “DNA Madrid”.

Về mặt con số, thành tích của Xabi Alonso không quá tệ: 24 chiến thắng, 4 trận hòa và 6 thất bại sau 34 trận. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở diễn biến phong độ. Trước mốc ngày 1/11, Real Madrid thể hiện bộ mặt gần như hoàn hảo với 17 chiến thắng sau 20 trận, dẫn đầu La Liga và toàn thắng tại Champions League. Nhưng chỉ hơn một tháng sau, bức tranh đổi chiều rõ rệt.

Kể từ thời điểm đó, Real Madrid chỉ thắng 3 trong 9 trận, tụt lại trong cuộc đua vô địch quốc nội và đối diện nguy cơ rơi khỏi nhóm dẫn đầu Champions League. Chuỗi trận sa sút trước Liverpool, Rayo Vallecano, Elche, Girona, Celta Vigo và Manchester City được xem là đòn giáng mạnh vào dự án của HLV người Tây Ban Nha.

Real Madrid của Xabi Alonso vừa để thua Barcelona ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha hôm 12/1.



Theo đánh giá nội bộ, quyết định sa thải không chỉ xuất phát từ kết quả. Ban lãnh đạo Real Madrid cho rằng đội bóng không vận hành tốt về tổng thể, ngay cả khi cầu thủ vẫn thể hiện thái độ thi đấu tích cực. Những hoài nghi xoay quanh việc Xabi Alonso chưa tìm được công thức phù hợp, chưa tạo được sự kết nối trọn vẹn với phòng thay đồ, đồng thời khâu thể lực không đạt kỳ vọng.

Thất bại trước Manchester City được xem là dấu mốc cuối cùng. CLB từng cho Xabi Alonso thêm thời gian để chờ phản ứng tích cực, nhưng điều đó đã không xảy ra. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và áp lực danh hiệu luôn ở mức cao, Real Madrid lựa chọn hành động dứt khoát.

Việc chia tay Xabi Alonso phản ánh đúng bản chất môi trường tại Bernabeu: không có chỗ cho sự trì trệ, bất kể danh tiếng hay quá khứ. Đó là nguyên tắc đã giúp Real Madrid duy trì vị thế đỉnh cao trong nhiều thập kỷ.

Xabi Alonso rời Real Madrid với nhiều dấu hỏi bỏ ngỏ. Trước đó, ông từng tạo nên kỳ tích cùng Bayer Leverkusen, giành chức vô địch Bundesliga đầu tiên trong lịch sử CLB và lập chuỗi 54 trận bất bại. Tuy nhiên, thành công ấy không thể tái hiện trọn vẹn tại Bernabéu.

Nhiệm vụ giờ được trao cho Arbeloa, người am hiểu nội bộ CLB và được kỳ vọng sẽ nhanh chóng ổn định phòng thay đồ trong giai đoạn nhạy cảm của mùa giải. Với Real Madrid, câu chuyện mang tên Xabi Alonso khép lại nhanh chóng, đúng với sự khắc nghiệt vốn có của chiếc ghế HLV tại đội bóng giàu thành tích nhất châu Âu.