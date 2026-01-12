Dalot hứng bão chỉ trích

MU thêm một lần gây thất vọng khi bị Brighton loại khỏi FA Cup ngay từ vòng 3, và cơn giận dữ của người hâm mộ tiếp tục hướng thẳng về Diogo Dalot.

Dalot tiếp tục trở thành vấn đề của MU.

Trong trận đấu thứ hai Darren Fletcher tạm quyền, "Quỷ đỏ" thua 1-2 trên sân Old Trafford sau các bàn thắng của Brajan Gruda và Danny Welbeck. Dù Benjamin Sesko rút ngắn cách biệt ở phút 85, đội chủ nhà không thể gỡ hòa, thậm chí còn khép lại trận đấu trong thế thiếu người khi tài năng 18 tuổi Shea Lacey nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 89 vì phản ứng gay gắt với trọng tài.

MU lẽ ra có thể mở tỷ số từ sớm, nhưng Dalot lại bỏ lỡ một cơ hội mười mươi. Hậu vệ người Bồ Đào Nha đối mặt trực tiếp với Ferdi Kadioglu nhưng không dứt điểm dứt khoát.

Tệ hơn, trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Brighton, Dalot không áp sát cũng không cắt được đường chuyền của Kadioglu, để rồi bị bỏ lại phía sau khi Welbeck thực hiện pha căng ngang quyết định.

Những khoảnh khắc ấy như giọt nước tràn ly với người hâm mộ. Trên mạng xã hội, Dalot bị gọi là "một trong những vấn đề lớn nhất" của MU.

"Cách chúng ta thủng lưới cứ lặp đi lặp lại, và Dalot luôn đứng sai vị trí, khiến hai trung vệ khổ sở", một CĐV bức xúc. Người khác mỉa mai: "Dalot chuyên nghiệp, nhưng khả năng ra quyết định kéo tụt cả đội". Có người thậm chí thốt lên: "Tôi chưa từng thấy một cầu thủ nào khó hiểu như Dalot".

Gia nhập MU từ Porto năm 2018, Dalot chơi hơn 200 trận và là lựa chọn quen thuộc dưới 5 đời HLV. Nhưng sau thêm một thất bại đau đớn, ngày càng nhiều tiếng nói đặt dấu hỏi lớn về tương lai dài hạn của anh tại Old Trafford.