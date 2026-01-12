Thảm họa MU

Rạng sáng 12/1, MU thua Brighton 1-2 ở vòng 3 FA Cup trên sân nhà.

Hành trình chinh phục các giải đấu cúp của Manchester United mùa này khép lại ngay trong tuần thứ hai của tháng 1, theo cách ít ai ngờ tới. Thất bại trước Brighton đánh dấu lần đầu tiên kể từ mùa 1981/82, họ sớm dừng bước ở cả FA Cup lẫn League Cup ngay ở những vòng đầu tiên.

Trước đó, Manchester United gây sốc khi bị Grimsby loại khỏi Carabao Cup từ loạt sút luân lưu hồi tháng 8. Tuy nhiên, nếu cú ngã ấy mang tính tai nạn, thì thất bại trước Brighton lại phơi bày rõ ràng những vấn đề mang tính hệ thống, đặc biệt là nơi hàng phòng ngự.

Darren Fletcher không thể vực dậy MU.

Bàn mở tỷ số của Brajan Gruda, cũng là pha lập công đầu tiên của anh cho Brighton, đến từ tình huống Manchester United không thể làm chủ một pha bóng tưởng chừng đã được hóa giải. Sang hiệp hai, Danny Welbeck, người cũ của Old Trafford, lạnh lùng kết liễu đội bóng cũ bằng một pha dứt điểm chuẩn xác.

Dù Benjamin Sesko thắp lại hy vọng với bàn thắng ở phút 85, CĐV trên sân Old Trafford chỉ có thể chứng kiến một màn vùng lên trong tuyệt vọng của đội nhà. Cao trào tiêu cực đến ở phút bù giờ, khi tài năng trẻ Shea Lacey nhận thẻ vàng thứ hai vì phản ứng với trọng tài Simon Hooper và rời sân trong nước mắt, hình ảnh mang tính biểu tượng cho một mùa giải đầy bất ổn của MU.

Đây nhiều khả năng cũng là dấu chấm hết cho triều đại ngắn ngủi của Darren Fletcher trên cương vị huấn luyện viên tạm quyền, sau chuỗi trận không thắng và bối cảnh Ruben Amorim vừa bị sa thải. CLB dự kiến công bố HLV tạm quyền mới trong tuần tới, với Ole Gunnar Solskjær và Michael Carrick là những ứng viên sáng giá.