Bê bối của Benzema

Bên cạnh sự nghiệp thi đấu ấn tượng, Karim Benzema nhiều lần trở thành tâm điểm của truyền thông vì những bê bối đời tư.

Một trong những vụ việc gây ồn ào nhất xảy ra vào năm 2010 khi Benzema cùng đồng đội tại tuyển Pháp là Franck Ribery bị cáo buộc có quan hệ với gái bán hoa Zahia Dehar. Theo lời khai của Dehar, thời điểm đó cô chưa đủ 16 tuổi. Thông tin ngay lập tức khiến dư luận Pháp dậy sóng và kéo theo cuộc điều tra kéo dài.

Sau quá trình xét xử, tòa án kết luận Benzema và Ribery vô tội do không có bằng chứng cho thấy họ biết rõ tuổi thật của cô gái. Dù vậy, vụ bê bối vẫn khiến hình ảnh của hai bị ảnh hưởng nặng nề. Trong khi đó, Dehar bất ngờ trở nên nổi tiếng sau scandal, nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và rẽ hướng sang lĩnh vực kinh doanh.

Không lâu sau, Benzema tiếp tục bị truyền thông nhắc tên trong một câu chuyện gây tranh cãi khác liên quan đến đời sống cá nhân. Tiền đạo sinh năm 1987 được cho là chi khoảng 8.000 euro để gặp gỡ người mẫu chuyển giới Victoria Dorval. Dù thông tin này gây nhiều tranh luận, nó vẫn khiến hình ảnh của Benzema tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mặt báo.

Tuy nhiên, scandal nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp của Benzema liên quan đến vụ tống tiền đồng đội cũ tại tuyển Pháp là Mathieu Valbuena. Trước một trận giao hữu của tuyển Pháp, một nhóm người được cho là đe dọa phát tán đoạn video nhạy cảm của Valbuena để đòi tiền chuộc. Trong vụ việc này, Benzema bị cáo buộc khuyên Valbuena nên gặp người trung gian để giải quyết vấn đề.

Sau khi Valbuena báo cảnh sát, vụ việc trở thành bê bối lớn của bóng đá Pháp. Benzema không kháng cáo sau khi nhận án phạt 1 năm tù treo và nộp phạt 75.000 euro. Hệ quả là chân sút này bị loại khỏi đội tuyển quốc gia trong nhiều năm. Mãi đến năm 2021, HLV Didier Deschamps mới triệu tập anh trở lại, khép lại quãng thời gian dài vắng mặt ở đội tuyển.

Tại Saudi Arabia, Benzema cũng từng gây rối. Tháng 1/2026, anh từ chối ra sân thi đấu vì đề nghị gia hạn hợp đồng của Al Ittihad bị xem là "nực cười". Sau cùng, anh gia nhập kình địch Al Hilal tại Saudi Pro League. Trước đó vào tháng 2/2024, điều tương tự xảy ra khi anh mâu thuẫn với ban huấn luyện Al Ittihad.

Dù xây dựng được một sự nghiệp lẫy lừng trên sân cỏ, những scandal đời tư khiến tên tuổi của Benzema nhiều lần bị phủ bóng bởi tranh cãi.

Khoảnh khắc ăn mừng bùng nổ của Mourinho Rạng sáng 29/1, Jose Mourinho ôm lấy cậu bé nhặt bóng ăn mừng khi Benfica thắng Real Madrid 4-2 ở phút 90+8 và giành vé vào vòng play-off Champions League.