Sao trẻ MU bật khóc sau thẻ đỏ

  • Thứ hai, 12/1/2026 04:27 (GMT+7)
Shea Lacey nhận 2 thẻ vàng liên tiếp trong 2 phút, để rồi bật khóc khi rời sân ở những phút cuối trận thua 1-2 của MU trước Brighton ở vòng 3 FA Cup.

Phút 90 trận đấu tại Old Trafford, Shea Lacey tranh chấp với Ferdi Kadioglu và bị trọng tài thổi phạt. Cầu thủ trẻ của MU mất bình tĩnh, cầm trái bóng đập mạnh xuống đất và hét lớn. Ngay lập tức, ông Simon Hooper rút thẻ vàng thứ 2 cho Lacey.

Tài năng trẻ sinh năm 2007 của chủ nhà đã bật khóc khi rời sân, hình ảnh mang tính biểu tượng cho một mùa giải đầy biến động của MU.

Lacey ngỡ ngàng khi nhận thẻ đỏ.

Lacey vừa có màn ra mắt ấn tượng trong trận gặp Burnley. Chỉ với 10 phút trên sân, cầu thủ 18 tuổi đã mang đến những dấu hiệu tích cực, thậm chí còn suýt sắm vai người hùng của "Quỷ đỏ" với một cú sút dội xà.

Đến trận này, tiền vệ người Anh được vào sân thay Mason Mount. Trong 28 phút, Lacey chỉ có một cú sút và khiến MU phải chơi thiếu người trong những phút cuối chỉ vì một thoáng mất kiểm soát.

Ở trận thứ 2 sau khi sa thải Ruben Amorim, MU vẫn chưa thắng. Hành trình chinh phục các giải đấu cúp của Manchester United mùa 2025/26 khép lại theo cách ít ai ngờ tới. Thất bại 1-2 trước Brighton đánh dấu lần đầu tiên kể từ mùa 1981/82, nửa đỏ thành Manchester sớm dừng bước ở cả FA Cup lẫn League Cup ngay ở những vòng đầu tiên.

Duy Anh

