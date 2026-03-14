Tchouameni phản hồi thông tin bị bạn gái 'cắm sừng'

Tiền vệ Aurelien Tchouameni lên tiếng phủ nhận thông tin sai sự thật về mối quan hệ với bạn gái Suzette Carter.

Tchouameni khẳng định không có chuyện bị bạn gái phản bội.

Tiền vệ của Real Madrid, Aurelien Tchouameni, vừa trở thành tâm điểm của một tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội trước khi chính anh lên tiếng bác bỏ. Hôm 13/3, mạng xã hội X lan truyền câu chuyện cho rằng Tchouameni phát hiện bạn gái mình là Suzette Carter ngoại tình.

Bài đăng còn khẳng định tiền vệ người đã chu cấp cho Carter khoản tiền 25.000 bảng mỗi tuần và mua cho cô một căn nhà tại Fuenlabrada (Tây Ban Nha), nhưng vẫn bị phản bội. Thông tin tiếp tục được thổi phồng khi bài viết cho rằng HLV Alvaro Arbeloa sẽ loại Tchouameni khỏi trận gặp Elche vì "vấn đề cá nhân".

Tin đồn lan truyền với tốc độ chóng mặt trên nền tảng X, thu hút hơn 24.000 lượt thích cùng hàng nghìn lượt chia sẻ. Nhiều phiên bản khác của câu chuyện tiếp tục được đăng tải lại, khiến cuộc tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ bùng nổ.

Dù vậy, toàn bộ câu chuyện nhanh chóng bị xác định là bịa đặt. Trước làn sóng thông tin sai lệch, Tchouameni lập tức phản hồi trên trang cá nhân. "Đó không phải tài khoản của tôi! Hãy cẩn thận", tiền vệ 26 tuổi viết kèm biểu tượng chú hề nhằm ám chỉ sự vô lý của tin đồn.

Sau phản hồi của cầu thủ người Pháp, bài đăng gốc bị xóa. Tuy nhiên, nội dung vẫn tiếp tục xuất hiện dưới dạng ảnh chụp màn hình được chia sẻ lại. Bạn gái của anh, Suzette Carter, cũng phản ứng trên Instagram. Cô viết: "Ước gì các vấn đề toàn cầu cũng được lan truyền mạnh như vậy. Hãy kiểm chứng trước khi chia sẻ".

