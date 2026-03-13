Real có lý khi cử Guler kèm chặt Haaland

Sự chênh lệch thể hình giữa Arda Guler và Erling Haaland gây ngạc nhiên, nhưng đó là quyết định chiến thuật đã được Real Madrid nghiên cứu kỹ lưỡng.

Guler theo Haaland như hình với bóng trong các pha phạt góc.

Trong chiến thắng của Real Madrid trước Manchester City ở lượt đi vòng 1/8 Champions League hôm 12/3, bên cạnh cú hat-trick của Federico Valverde, một chi tiết chiến thuật cũng gây chú ý lớn: Arda Guler được giao nhiệm vụ theo kèm Erling Haaland trong các tình huống phạt góc.

Sự sắp xếp này khiến nhiều người bất ngờ. Guler chỉ cao khoảng 1,75 m, trong khi Haaland cao gần 1,95 m. Khoảng cách thể hình gần 20 cm khiến người hâm mộ Real Madrid lo ngại, bởi tiền đạo của Man City nổi tiếng với khả năng không chiến.

Ban đầu, một số ý kiến cho rằng đây là sai sót trong hệ thống phòng ngự. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quyết định này là kết quả của quá trình phân tích chiến thuật rất kỹ lưỡng từ ban huấn luyện Real Madrid.

Sau khi nghiên cứu các tình huống bóng chết của Man City, đội ngũ kỹ thuật kết luận rằng Haaland không phải là mối đe dọa lớn nhất trong các pha phạt góc. Vai trò chính của tiền đạo người Na Uy trong những tình huống này thường là chắn người, gây rối cho thủ môn và tạo khoảng trống cho đồng đội.

HLV Pep Guardiola thường sử dụng Haaland như một "khối chặn" chiến thuật. Với thể hình mạnh mẽ, anh giúp mở đường để những cầu thủ khác băng vào dứt điểm.

Vì vậy, Real Madrid không dùng các cầu thủ cao lớn để kèm Haaland. Thay vào đó, những cái tên mạnh trong không chiến như Antonio Rudiger, Aurelien Tchouameni hay Dean Huijsen được bố trí theo kèm các mục tiêu nguy hiểm hơn.

Những cầu thủ như Rodri, Ruben Dias hay Jeremy Doku mới là các mối đe dọa chính trong vòng cấm.

Trong khi đó, Guler, và sau đó là Fran García, chỉ cần theo sát Haaland để hạn chế khả năng chắn người của tiền đạo này.

Thực tế cho thấy kế hoạch của Real Madrid đã phát huy hiệu quả. Man City không ghi được bàn từ các tình huống bóng chết, và hệ thống phòng ngự của đội bóng Tây Ban Nha hoạt động ổn định trong suốt trận đấu.

