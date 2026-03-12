Real Madrid khiến Micah Richards 'phát ngán'

Chiến thắng 3-0 trước Manchester City khiến ngay cả những bình luận viên Anh cũng phải thừa nhận Real Madrid vẫn là thế lực đặc biệt của Champions League.

Real Madrid đè bẹp Man City 3-0 ở Bernabeu.

Real Madrid thêm một lần khiến châu Âu phải chú ý sau chiến thắng 3-0 trước Manchester City ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân Bernabeu. Không chỉ người hâm mộ, nhiều bình luận viên bóng đá Anh bày tỏ sự kinh ngạc trước màn trình diễn của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Trên CBS Sports Golazo, cựu hậu vệ Manchester City, Micah Richards thẳng thắn thừa nhận sự bất lực trước cái cách Real Madrid liên tục đánh bại đội bóng cũ của anh. “Tôi phát ngán với Real Madrid… tại sao họ luôn làm điều này với Man City? Họ lúc nào cũng làm điều đó với Man City”, Richards nói trong trạng thái vừa cười vừa thất vọng.

Nếu Manchester City tiếp tục thất bại ở trận lượt về, đây sẽ là lần thứ ba liên tiếp họ bị Real Madrid loại khỏi Champions League.

Trong trận đấu tại Bernabeu, Federico Valverde trở thành nhân vật nổi bật nhất khi lập hat-trick. Màn trình diễn của tiền vệ người Uruguay khiến nhiều chuyên gia bất ngờ.

Thierry Henry, cựu tiền đạo Barcelona, thừa nhận ông không ngờ Real Madrid có thể tạo ra một trận đấu như vậy. “Tôi là người hâm mộ Barcelona, nhưng phải thừa nhận công lao của Real Madrid. Không ai nghĩ điều này sẽ xảy ra. Không ai nghĩ Valverde sẽ ghi hat-trick”, Henry nói.

Theo Henry, điểm đáng chú ý nhất của Real Madrid nằm ở tinh thần tập thể. “Tất cả cùng phòng ngự vì nhau, tất cả cùng chiến đấu để giành chiến thắng”, cựu danh thủ người Pháp nhận xét.

Steve McManaman, bình luận viên của TNT Sports, cũng dành nhiều lời khen cho đội chủ sân Bernabeu. Ông nhấn mạnh Real Madrid sử dụng ba cầu thủ 18 tuổi trong đội hình nhưng vẫn tạo ra màn trình diễn thuyết phục trước Manchester City.

Cựu thủ môn tuyển Anh Joe Hart đánh giá cao nhiều cá nhân của Real Madrid như Valverde, Thibaut Courtois và Antonio Rudiger. Theo Hart, chiến thắng của đội bóng Tây Ban Nha còn mang dấu ấn rõ nét của HLV Alvaro Arbeloa.

“Arbeloa xứng đáng nhận nhiều lời khen. Ông ấy chấp nhận rủi ro và đặt niềm tin vào các cầu thủ. Đó là một đêm tuyệt vời cho Real Madrid”, Hart nói.

Chiến thắng trước Manchester City không chỉ giúp Real Madrid nắm lợi thế lớn trước trận lượt về, mà còn một lần nữa nhắc nhở châu Âu rằng đội bóng Hoàng gia luôn biết cách bùng nổ ở Champions League.