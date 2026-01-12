Jordan cùng Việt Nam vào tứ kết giải U23 châu Á

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Kyrgyzstan tối 12/1 giúp U23 Jordan có trọn 6 điểm sau hai lượt trận, qua đó cùng U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026.

U23 Jordan được đánh giá cao hơn U23 Kyrgyzstan.

Sau thất bại trước U23 Việt Nam ở lượt trận mở màn, U23 Jordan nhanh chóng tìm lại phong độ khi vượt qua U23 Saudi Arabia 3-2 ở lượt đấu thứ hai, biến cục diện bảng A trở nên khó đoán. Trước khi bước vào trận gặp Kyrgyzstan, đội bóng Tây Á hiểu rằng chỉ có chiến thắng trọn 3 điểm mới đảm bảo cơ hội đi tiếp, đồng thời cần theo dõi kết quả trận cùng giờ giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan nhập cuộc chủ động, chơi đôi công hấp dẫn. Phút 8, Murzkhmatov có cú sút ngoài vòng cấm hiểm hóc, thủ môn Jordan bất lực nhưng bóng tìm đến cột dọc.

Đến phút 33, U23 Jordan mở tỷ số. Alkhob băng xuống cánh phải trước khi tạt chính xác cho đội trưởng Ali Azaizeh bật cao đánh đầu tung lưới Kyrgyzstan.

Bàn thắng sớm giúp U23 Jordan chủ động giảm nhịp độ, tập trung bảo vệ lợi thế và chờ đợi kết quả trận đấu còn lại. Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan dù nỗ lực dần hụt hơi và không thể tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Chung cuộc, U23 Jordan thắng 1-0, nâng điểm số lên 6, đứng nhì bảng A sau U23 Việt Nam và giành tấm vé vào tứ kết. Đối thủ của U23 Jordan ở tứ kết là U23 Nhật Bản.