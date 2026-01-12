U23 Thái Lan khiến CĐV Đông Nam Á dậy sóng

Tối 11/1, trận hòa 1-1 giữa U23 Thái Lan và U23 Iraq tại bảng D VCK U23 châu Á 2026 tạo nên "cơn bão" tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á.

U23 Thái Lan còn quyền tự quyết trong tay.

Sau tiếng còi mãn cuộc, mạng xã hội khu vực bùng nổ. Dưới bài viết trên trang Changsuek, nhiều CĐV nhà thất vọng vì Thái Lan tiếp tục để lộ những điểm yếu quen thuộc.

Có CĐV thừa nhận đội chơi kém và thiếu bản lĩnh: "Chơi kiểu này mà đòi thắng sao được", hay "Lối đá này gặp ai cũng khó". Một bình luận còn chua chát: "Mạnh miệng trước trận, vào sân thì không còn sức".

Đáng chú ý, một bộ phận người hâm mộ lo ngại bóng đá Thái Lan đang tụt dốc. Những câu như "Bóng đá Thái Lan đang đi lùi", "Đội tuyển ngày càng yếu" cho thấy tâm trạng thất vọng kéo dài, không chỉ gói gọn trong một trận đấu.

Ngược lại, nhiều CĐV Thái Lan không hài lòng với những quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Một tài khoản viết: "Trọng tài thổi thiên lệch quá rõ", trong khi người khác bức xúc: "Vào sân kiểu này, trọng tài phá hỏng cả trận". Cảm giác bị xử ép là chủ đề xuất hiện dày đặc trong các dòng bình luận.

Tuy vậy, cũng có những tiếng nói kêu gọi sự kiên nhẫn. Ở phần bình luận trên fanpage ASEAN Football, người hâm mộ Việt Nam viết: "Ít nhất Thái Lan vẫn còn quyền tự quyết. Đông Nam Á vẫn cần họ tiến sâu" hay "Cố lên Thái Lan", "Thắng Trung Quốc là đi tiếp".

Cùng chung nhận định, nhiều CĐV Malaysia, Philippines hay Indonesia đều hy vọng U23 Thái Lan có thể làm nên chuyện ở lượt cuối.

Đội bóng xứ chùa vàng có thể tự định đoạt số phận của mình nếu thắng U23 Trung Quốc vào ngày 14/1.