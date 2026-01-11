U23 Thái Lan kiên cường cầm hòa Iraq

U23 Thái Lan thể hiện tinh thần chiến đấu đáng khen khi gỡ hòa 1-1 trước U23 Iraq ở lượt trận thứ hai bảng D, qua đó níu giữ cơ hội đi tiếp tại VCK U23 châu Á 2026 đang diễn ra tại Saudi Arabia.

U23 Thái Lan đã có điểm tại VCK U23 châu Á.

Bước vào trận đấu với đối thủ được đánh giá cao hơn, U23 Thái Lan nhập cuộc chủ động, sẵn sàng chơi phản công nhanh. Ngay phút 15, “Voi chiến” tạo ra cơ hội rõ nét đầu tiên khi Thanawut Phochai xử lý khéo léo trước khi tạt bóng cho Chalawit Saelhao băng vào dứt điểm, nhưng cú sút lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Tuy nhiên, thế trận giằng co bị phá vỡ ở phút 25. Aymen Luay của Iraq xâm nhập vòng cấm và ngã xuống sau pha tranh chấp, khiến trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11 m, Amouri Faisal dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số cho U23 Iraq. Hiệp một khép lại với lợi thế tối thiểu nghiêng về đại diện Tây Á.

Sang hiệp hai, U23 Thái Lan đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép với quyết tâm tìm bàn gỡ. Sau nhiều nỗ lực không thành, khoảnh khắc bùng nổ cuối trận đã đến ở phút 85.

Thanawut Phochai thoát xuống dứt điểm trong vòng cấm, bóng bật ra đúng vị trí của Chinnakarn Phuthongyong, người nhanh chân tung cú sút quyết đoán, san bằng tỷ số 1-1 trong sự vỡ òa của ban huấn luyện Thái Lan.

Những phút còn lại, hai đội đều không thể tận dụng thêm cơ hội. Trận hòa 1-1 giúp U23 Thái Lan có được điểm số đầu tiên, tạm xếp thứ 4 bảng D.

Ở lượt trận cuối, họ sẽ đối đầu U23 Trung Quốc trong cuộc so tài mang tính quyết định cho tấm vé vào vòng trong. Trong khi đó, U23 Iraq đứng thứ 3 với 2 điểm, vẫn còn nguyên cơ hội nhưng không được phép sẩy chân.

