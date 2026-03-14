Valverde là món hời của Real Madrid

Federico Valverde là một những thương vụ đầu tư thành công nhất của Real Madrid trong hơn một thập kỷ qua.

Valverde chỉ tiêu tốn của Real số tiền rất nhỏ.

Năm 2015, Real Madrid quyết định chi khoảng 5 triệu euro để chiêu mộ Valverde từ CLB Penarol. Thời điểm đó, tiền vệ sinh năm 1998 chỉ là một cầu thủ trẻ tiềm năng và chưa đủ 18 tuổi để chính thức chuyển sang châu Âu. Theo thỏa thuận, anh tiếp tục ở lại Penarol thêm một thời gian trước khi gia nhập Real Madrid vào tháng 7/2016, khi tròn 18 tuổi.

Ban đầu, Valverde được đưa vào đội trẻ của Real Madrid để tích lũy kinh nghiệm và thích nghi với môi trường bóng đá châu Âu. Sau đó, anh có quãng thời gian được đem cho mượn tại Deportivo La Coruna trong mùa giải 2017/18 nhằm có thêm cơ hội thi đấu và trưởng thành.

Sau khi trở lại sân Bernabeu, Valverde nhanh chóng chứng minh giá trị. Nhờ nền tảng thể lực dồi dào, khả năng công thủ toàn diện cùng lối chơi giàu năng lượng, tiền vệ người Uruguay dần chiếm được niềm tin của ban huấn luyện và trở thành mắt xích quan trọng trong tuyến giữa của Real Madrid.

Trải qua nhiều đời HLV, Valverde vẫn có chỗ đứng vững chắc nhờ tinh thần nhiệt huyết, sự đa năng và nền tảng kỹ thuật ấn tượng. Đỉnh cao của Valverde là cú hat-trick vào lưới Man City ở lượt đi vòng 1/8 Champions League hôm 12/3.

Nhờ phong độ ổn định, giá trị của Valverde trên thị trường chuyển nhượng tăng vọt. Theo định giá từ Transfermarkt, tiền vệ này hiện có giá trị khoảng 120 triệu euro, một con số cho thấy bước tiến vượt bậc so với khoản đầu tư ban đầu của Real Madrid.

Valverde là minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn chuyển nhượng dài hạn của Real Madrid cũng như sự nỗ lực không ngừng của chính cầu thủ người Uruguay.

