Vì sao tài năng 15 tuổi chưa thể ra mắt MU?

Dù mới 15 tuổi, JJ Gabriel vừa có thêm cơ hội tập luyện cùng đội một trong tuần qua và HLV Michael Carrick tỏ ra rất hài lòng với sự tiến bộ của cầu thủ trẻ.

JJ Gabriel tỏa sáng ở cấp độ trẻ.

Hiện tại, JJ Gabriel chưa đủ điều kiện thi đấu tại Premier League mùa này do giới hạn về độ tuổi. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh trong màu áo U18 "Quỷ đỏ" tạo ra sức hút lớn. Tính từ đầu mùa, chân sút trẻ ghi 20 bàn thắng sau 22 trận, hiệu suất đáng nể với một cầu thủ còn đang ở độ tuổi học sinh.

Theo quy định, Gabriel không thể thi đấu cho đội một hay đội U21 MU ở mùa giải 2025/26 vì mới 14 tuổi khi mùa giải khởi tranh. Điều lệ của Premier League cho phép cầu thủ 15 tuổi ra sân, nhưng chỉ khi tròn 15 trước ngày 31/8 của mùa giải đó. Gabriel chỉ bước sang tuổi 15 vào ngày 15/10/2025, nên vẫn phải tiếp tục thi đấu ở cấp độ U18.

Dù vậy, ban huấn luyện đội một vẫn tạo điều kiện để tài năng trẻ này làm quen với môi trường bóng đá đỉnh cao. HLV Carrick khẳng định MU luôn cố gắng đưa các cầu thủ trẻ triển vọng lên tập luyện cùng đội chính khi có thể.

"JJ đang tiến bộ rất tốt. Học viện của chúng tôi có nhiều cầu thủ tài năng và chúng tôi muốn tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ được tiếp xúc với đội một nhiều nhất có thể", Carrick chia sẻ. Ông cũng gọi Gabriel là tài năng lớn và đánh giá cao những gì cầu thủ này thể hiện trong mùa giải năm nay.

Dù vậy, Carrick cho rằng MU cần chọn đúng thời điểm để Gabriel bước lên những nấc thang cao hơn nhằm tránh gây áp lực quá sớm cho tài năng tuổi teen.

Bàn thắng gây sốt của cầu thủ trẻ MU Đêm 7/3, JJ Gabriel tỏa sáng với bàn thắng cực kỳ đẹp mắt giúp U18 MU hạ U18 Nottingham Forest 5-2 ở giải U18 Premier League.