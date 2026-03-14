Con trai Ronaldo gây tranh cãi

Cristiano Ronaldo Jr tỏ thái độ bức xúc với trọng tài, thậm chí phải nhận thẻ vàng khi rời sân.

Con trai Ronaldo không giữ được bình tĩnh khi tranh cãi với trọng tài.

Trong trận derby thuộc giải U15 Saudi Pro League giữa U15 Al Nassr và U15 Al Hilal, Cristiano Ronaldo Jr gây chú ý với phản ứng thiếu kiềm chế khi rời sân. Tài năng trẻ này tỏ rõ sự bức xúc với quyết định của trọng tài và ngay lập tức phải nhận thẻ vàng cảnh cáo.

Ronaldo Jr bị đối phương va chạm, xô đẩy trong một tình huống tranh chấp, nhưng trọng tài cho trận đấu tiếp tục khiến cầu thủ trẻ của Al Nassr không hài lòng. Khi bị thay ra, con trai của Cristiano tiếp tục thể hiện thái độ khó chịu trên đường trở về khu kỹ thuật.

Hành động nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội, tạo nên nhiều ý kiến trái chiều từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến nhận định con trai của Cristiano cần giữ bình tĩnh và thể hiện sự chuyên nghiệp hơn. Ngược lại, một bộ phận người hâm mộ cho rằng phản ứng của cầu thủ trẻ không có gì quá đáng.

Trước đó, cầu thủ 15 tuổi gây bàn tán khi đăng ảnh chụp cùng một cô gái bên cạnh siêu xe. Nhiều người hâm mộ cho rằng hành động khoe xe, khoe bạn gái ở tuổi 15 không có lợi cho sự nghiệp mới phát triển của cầu thủ trẻ.

Động thái của Ronaldo Jr gây tranh cãi, bởi việc một cậu bé 15 tuổi sở hữu chiếc SUV sang trọng không phù hợp với quy định. Ở Saudi Arabia và nhiều nước, độ tuổi hợp pháp để lái xe là 18.

Viễn cảnh một Champions League vắng bóng đại diện Premier League Sau những cú sảy chân liên tiếp ở vòng knock-out, Premier League đang đối mặt nguy cơ bị gạch tên khỏi cuộc đua vô địch Champions League, mở ra viễn cảnh u ám cho giải đấu từng được xem là quyền lực nhất châu Âu.