Trung vệ của Manchester United nhiều lần tiến gần đến việc trở lại thi đấu, song liên tiếp đối mặt trở ngại khiến quá trình hồi phục bị gián đoạn.

De Ligt chưa hẹn ngày trở lại thi đấu.

Theo tiết lộ từ Telegraph, De Ligt gặp ác mộng chấn thương trong suốt vài tháng qua, vì những đau đớn và khó khăn kéo dài. Tình trạng sức khỏe của anh đang khiến ban huấn luyện và đội ngũ y tế tại Manchester United lo ngại.

Quá trình hồi phục bị gián đoạn lặp đi lặp lại ảnh hưởng đến thể lực, gây áp lực lớn về mặt tinh thần cho cầu thủ người Hà Lan. Hiện tại, De Ligt tập trung phục hồi tại Carrington.

Chưa có thời điểm cụ thể nào được xác định cho ngày anh có thể tái xuất sân cỏ. Việc De Ligt liên tục gặp vấn đề sức khỏe trở thành mối quan tâm lớn đối với Manchester United, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng cần sự ổn định ở hàng thủ.

De Ligt chưa thi đấu kể từ cuối tháng 11/2025, sau khi dính chấn thương lưng trong chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace. Thời điểm đó, cựu HLV Ruben Amorim từng cho rằng vấn đề chỉ là “một chấn thương nhỏ” và lạc quan dự đoán anh có thể trở lại vào đầu tháng 12 năm ngoái.

Tuy nhiên, thực tế diễn biến phức tạp hơn nhiều khi trung vệ người Hà Lan chưa một lần góp mặt trong danh sách thi đấu kể từ đó. Trước khi dính chấn thương, De Ligt thi đấu trọn 1.170 phút tại Premier League mùa này. Cựu trung vệ Bayern Munich là lựa chọn gần như mặc định nơi trung tâm hàng thủ MU.

